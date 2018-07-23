ФСБ перекрыла канал поставок оружия в Россию из ЕС

Федеральная служба безопасности сообщили об успешной операции по пресечению канала поставок огнестрельного оружия в Россию из стран ЕС. Операция проводилась ведомством совместно с МВД и Росгвардией.

«Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в РФ», — говорится в официальном сообщении службы.

Уточняется, что всего было изъято 380 единиц импортного и российского огнестрельного оружия, среди которого «25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья». Помимо этого арсенала обнаружены минометы, гранатометы, взрывные устройства, осколочные гранаты и патроны. Сообщается, что прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.