Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 23.07.2018

ФСБ перекрыла канал поставок оружия в Россию из ЕС

«Expert Online» 2018

Федеральная служба безопасности сообщили об успешной операции по пресечению канала поставок огнестрельного оружия в Россию из стран ЕС. Операция проводилась ведомством совместно с МВД и Росгвардией.

«Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в РФ», — говорится в официальном сообщении службы.

Уточняется, что всего было изъято 380 единиц импортного и российского огнестрельного оружия, среди которого «25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья». Помимо этого арсенала  обнаружены минометы, гранатометы, взрывные устройства, осколочные гранаты и патроны. Сообщается, что прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон
    3. Рубль лишили последнего шанса
      Рубль лишили последнего шанса