«Газпром нефть» намерена продать месторождения на Ямале

Компания «Газпром нефть» сообщает о возможной продаже зрелые нефтяные месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Покупателями могут выступить небольшие местные компании. Стоимость контракта оценивается в 15 миллионов долларов.

Сообщается, что на продажу может быть выставлено средне-итурское нефтяное месторождение в ЯНАО. Лицензия на него принадлежит «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазу», разработку ведет ее филиал «Газпромнефть-Муравленко». Данный актив относится к категории зрелых месторождений и имеет ограниченный потенциал роста добычи.

По словам источника «Коммерсанта» в сырьевой отрасли, компания может продать и другие зрелые месторождения Муравленковской группы.

В самой компании изданию заявили, что «процесс еще находится на самом раннем этапе», - проводится оценка вариантов повышения эффективности разработки месторождений собственными силами, а также возможности их продажи.