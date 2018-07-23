Италия подсчитала убытки от санкций

Как сообщил сенатор Мура Роберто на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, экономика Италии из-за европейских санкций против России теряет каждый день по €7 млн.

«Санкции очень сильно повредили нашей экономике. Те данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Италия каждый день несет убытки в €7 млн», — рассказал Роберто.

Политик сообщил также, что после введения санкций более 10 тыс. человек потеряли работу, в этой связи ограничительные меры ЕС против России стали «огромной проблемой для Италии».

Напомним, делегация Италии во главе с сенатором Роберто прибыла в Грозный с трехдневным визитом 21 июля. Среди гостей представители крупных компаний Angimed Алессандри Стефано, Electrical Material Industry Каминити Розарио, а также продюсер Анджело Сконда. В планах делегации встреча с членами регионального правительства, а также знакомство с инвестиционным потенциалом Чечни.