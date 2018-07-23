«Календарь» Игоря Поплаухина впервые покажут в Москве

25 июля в рамках проекта КАРО.Арт в киноцентре «Октябрь» пройдет зрительская премьера главной фестивальной короткометражки этого лета. Получасовой фильм «Календарь» выпускника Московской школы нового кино Игоря Поплаухина завоевал приз на 71-ом Каннском кинофестивале в программе Cinefondation, а затем стал победителем конкурса короткого метра на «Кинотавре», где также получил премию журнала «Искусство кино» как лучший дебют фестиваля.

В центре сюжета короткометражной драмы — женщина, отправляющаяся в путешествие втайне от своих родных. Главные роли в картине исполнили Ирина Саликова, Гала Самойлова и Кирилл Кукушкин.

После показа состоится дискуссия с создателями фильма. В обсуждении примут участие: режиссер Игорь Поплаухин, продюсер Константин Шавловский, оператор Евгений Родин и актер Кирилл Кукушкин.

«Календарь» — третий короткометражный фильм режиссера Игоря Поплаухина. Его работы были представлены в конкурсных программах российских и международных смотров, включая Каннский кинофестиваль, «Кинотавр», Международный кинофестиваль «Евразия», Монреальский международный кинофестиваль, Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» и др.

Продюсер картины «Календарь», кинокритик Константин Шавловский о проекте:

«В «Календаре» ты все время проваливаешься в лакуны своих ожиданий и представлений. Это вообще фильм, который по большей части происходит в голове у зрителя: ты вынужден домысливать предлагаемые ситуации. Вроде бы вполне современный прием, которым при этом чертовски сложно овладеть, не впадая в патетическую многозначительность. Игорь, как мне кажется, доказал, что им владеет — у него и в сценарии, и в фильме очень точный баланс между тем, что рассказано и не рассказано. И, конечно, у него потрясающий соавтор — оператор-постановщик Евгений Родин — его взгляд, его зрение очень попадает, по-моему, в драматургию и смысловой ряд фильма. Видно, что Поплаухин и Родин — это именно творческий союз».





Фильм был снят на студии «Порядок слов» в Санкт-Петербурге осенью 2017 года.

Показ пройдет на русском языке с английскими субтитрами.

Синопсис

Обычная женщина, каких миллион. Но каждые несколько месяцев ее нормальная жизнь останавливается. Тайком от родных и близких она отправляется в дальнее путешествие. Меняет виды транспорта, заметает следы, недоговаривает по телефону. Что на уме у этой женщины и какова цель ее длинного пути?

БИЛЕТЫ: karofilm.ru/film/3905

КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА: yadi.sk/d/D5o0ZdtI3Z9Kkj

ТРЕЙЛЕР: www.youtube.com/watch?v=VUBeIjoW-Wg&feature=youtu.be

О проекте КАРО.Арт

КАРО.Арт — современная площадка для демонстрации творчества молодых режиссеров, российских и зарубежных авторских проектов, кинофестивалей, специальных показов, документальных фильмов в рамках направления репертуарной политики сети кинотеатров «КАРО».