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Москва, 23.07.2018

Мировая экономика может рухнуть: в G20 назвали основные риски

«Expert Online» 2018

По итогам заседания министров финансов и глав центральных банков стран, в входящих в G20, прошедшего в Буэнос-Айресе, было принято коммюнике. В нём называются основные риски для мировой экономики, из-за которых она может рухнуть.

К числу таких рисков относятся: растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитическом плане, глобальная разбалансированность, неравенство и слабый структурный рост, в частности, в некоторых развитых экономиках, передаёт РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что, несмотря на рост мировой экономики, развивающиеся страны ведут борьбу с волатильностью рынков и оттоком капиталов.

При этом подчёркивается, что министры и главы Центробанков G20 планируют «продолжать мониторить риски», чтобы смягчить последствия и «предпринимать действия, если эти риски материализуются».

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