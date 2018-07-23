В минувшую пятницу Дональд Трамп обвинил Китай и Евросоюз в манипуляциях с валютами и занижении процентных ставок. Столь резкую реакцию американского лидера вызвало сообщение о снижении курса юаня по отношению к доллару до самого низкого в этом году значения. При этом никакой информации о том, что китайский центробанк предпринимает какие-то меры для того, чтобы помешать снижению курса своей валюты, нет.

Не лучше, по мнению Трампа, ведет себя в этом году и евро с европейским центробанком.

Последствия открытия нового фронта борьбы между крупнейшими экономиками планеты – валютного для глобальной экономики могут быть плачевными. С учетом веса доллара и юаня, без особого риска можно предположить, что валютная война между США и КНР и США и ЕС «аукнется» всей планете и последствия ее ощутят во всех уголках земного шара.

Министр финансов США Стивен Мнучин попытался успокоить коллег из G20, собравшихся в минувшие выходные в Буэнос-Айресе. Он заявил, что валютных войн не будет, и посоветовал поменьше обращать внимания на твиты своего шефа. Однако его заверения особого успеха не имели. Все и так прекрасно видят, насколько обострились отношения между тремя главными экономическими центрами планеты: Америкой с одной стороны и Китаем и Евросоюзом с другой.

У всех еще свежи в памяти мощные последствия девальвации юаня в 2015 году. И в этот раз потрясения на валютных рынках приведут к обвалу рискованных активов и нефтяных цен. Главный удар вновь испытают валюты развивающихся экономик, которые сильно зависят от торговли сырьем и полезными ископаемыми. В числе наиболее пострадавших валют специалисты называют, в первую очередь, российский рубль, колумбийский песо и малазийский ринггит.

Сейчас многое зависит от поведения People’s Bank of China: попытается ли главный китайский банк удержать обменный курс между долларом и юанем на уровне 6,80 или отпустит китайскую валюту в свободное плавание. Естественно, многого ждут и от заседания правления ЕЦБ, которое состоится на этой неделе, 26 июля. Если в Пекине и Франкфурте ничего не предпримут для стабилизации юаня и евро соответственно, то отношения еще больше обострятся и планета приблизится еще на один большой шаг к валютным войнам.

По словам Стивена Мнучина, США очень внимательно следят за действиями китайских властей.

«Несомненно, ослабление валюты дает им несправедливое преимущество,- заявил главный финансист США.- Мы сейчас очень тщательно анализируем ситуацию и решаем, манипулируют они валютой или нет».