На Украине назвали трех вероятных кандидатов на пост президента страны

Политический эксперт Тарас Загородний назвал трех наиболее вероятных кандидатов на пост президента Украины, у которых есть «системы, способные выиграть выборы президента».

«У нас только у трех кандидатов есть системы, способные выиграть президентские выборы — у Порошенко, Бойко и Тимошенко. Все остальные кандидаты могут только либо растаскивать голоса, либо быть в качестве технических кандидатов, которые могут каким-либо образом повлиять на выход трех вышеперечисленных кандидатов во второй тур», - цитирует украинское УНИАН Загородного.

При этом по его словам, у действующего президента Порошенко и лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко практически нет шансов победить на выборах из-за слишком высокого антирейтинга.

«У Юлии Владимировны, как и у Петра Алексеевича, очень большой антирейтинг. Им очень сложно набирать голоса: что бы сейчас ни рассказывали эти кандидаты, их просто не слышат», - считает эксперт, который добавил, что «потолок» поддержки Тимошенко на сегодня составляет 12%.

Конкурентом этих двух украинских политиков эксперт называет лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, который по его словам «может стать единственным кандидатом по юго-восточному региону страны».