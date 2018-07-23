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Москва, 23.07.2018

Сечин рассказал, какой будет цена на нефть к концу года

«Expert Online» 2018

Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин  считает, что к концу текущего года максимальная цена на нефть может составить до $80 за баррель. Об этом он рассказал в эфире телеканала Россия 1. Причем в самой компании бюджет рассчитан, исходя из цены в $63 за баррель.

«Сегодня мы видим цену порядка 75 долларов, я думаю, что ну примерно в этих пределах цена и будет находиться — 75, максимум — 80 долларов за баррель», — рассказал Сечин, который предположил, что это самая вероятная цена на ближайшее время.

Ранее, аналитики Bank of America выдвинули предположение, что нефть подорожает до $100 за баррель. Эксперты аргументировали свои выводы риском срыва поставок из Венесуэлы и Ирана, а также сокращением мировых запасов нефти, что в июне подтвердили ОПЕК+. Объединение подтвердило готовность продлить сделку по сокращению нефтедобычи со второго полугодия 2018 года, но не более чем на 1 млн баррелей в сутки.

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