Ангела Меркель вышла из последнего политического кризиса, спровоцированного разногласиями с Христианско-социальным союзом Баварии (CSU) из-за мигрантов, формально победительницей. Однако главный победитель последних разборок в союзе «сестер» не федеральный канцлер, а вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц. Именно 60-летний Шольц, скромно стоявший в стороне во время жарких споров между Меркель и лидером CSU и главой МВД Хорстом Зеехофером и оказавший на правящую коалицию стабилизирующее воздействие, согласно последним опросам является сейчас самым популярным политиком в Германии. В отношении финансов он – ястреб, в политических вопросах поддерживает Ангелу Меркель. По крайней мере, в вопросе совместной работы с Эмманюэлем Макроном для сохранения единстве Евросоюза и в жестком отношении к расходам. Это делает Шольца не только одним из главных союзников канцлера, но и главным претендентом на место следующего главы правительства.

«На Шольца никто не сердится из-за его политики по отношению к мигрантам,- объясняет Манфред Гелльнер, глава социологической компании Forsa, специализирующейся на опросах общественного мнения.- Напротив он пользуется популярностью у народа, потому что является гарантом крепкого бюджета».

По образованию Олаф Шольц – юрист, специализирующийся на трудовых отношениях. Он семь лет проработал мэром Гамбурга, крупнейшего немецкого порта и второго города Германии. Немцы ценят его выдержку, политический прагматизм и склонность делать политику не на виду, а за закрытыми дверями. Именно Шольц уговорил в начале июля христианских демократов и их баварских союзников прекратить ссору и продолжить работу, чтобы избежать досрочных выборов.

Популярность Ангелы Меркель тем временем существенно понизилась из-за внутрикоалиционной борьбы. Не удивительно, что Шольц, как-то прозванный одним колумнистом «Меркель мужского пола», опередил ее в рейтинге популярности, опубликованном 13 июля компанией FG Wahlen.

Социал-демократы сейчас заканчивают перегруппировку после серьезного поражения, которое они потерпели на сентябрьских прошлогодних выборах. Олаф Шольц пока молчит о своих дальнейших планах, но в SPD говорят, что он – самый вероятный кандидат на пост канцлера от партии на новых выборах в 2021 году. Шансы нынешнего лидера SPD – Андреа Нахль и главы МИД ФРГ Хайко Мааса оцениваются ниже.

Первые четыре месяца работы главным немецким финансистом показали, что он – достойный продолжатель дела Вольфганга Шойбле. К примеру, он уже успел договориться с французским коллегой Брюно Лэ Мэром о бюджете еврозоны, а внутри страны показал себя жестким финансистом и доказал, что все опасения, что возглавляемое социал-демократом финансовое министерство начнет тратить деньги направо и налево, напрасны.

Шольц похож на Меркель еще и тем, что он популярнее своей партии, рейтинг которой вместе с возглавляемым CDU блоком сейчас находится на самых низких послевоенных уровнях. Так, согласно последнему опросу, проведенному компанией Allensbach, популярность блока CDU/CSU в июле понизилась на 2,5% до 33%, а SPD – на 1% до 20%. К социал-демократам все ближе подбираются националисты из ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), у которых двухпроцентный рост до 15%.

«Он (Шольц) – спокойный и опытный политик, который не делает резких движений,- объясняет главный экономист банка Berenberg Хольгер Шмидлинг.- Это делает его подходящим кандидатом на пост канцлера».