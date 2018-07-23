Особенности строительства печей барбекю из кирпича

Основные отличительные особенности печей барбекю

Предназначение печей барбекю состоит не в обогреве жилых помещений, а в готовке разных блюд под открытым небом. Заказать профессиональное строительство печей барбекю в Москве может любой желающий. Они отличаются не только от обычных печей, но и от садовых каминов, которые выполняют эстетические функции на приусадебном участке и нагревают воздух. Однако приготовить пищу при помощи каминов для сада нельзя. Печь барбекю представляет собой улучшенную разновидность металлической жаровни, конструкция которой состоит из емкости с решеткой, покоящейся на длинных ножках. Именно наличие решетки отличает их от шашлычниц.

Обязательным элементом современной печи барбекю является жаровня, покоящаяся на полке из кирпича. Ее конструктивные особенности обеспечивают защиту огня от ветра и дождя и позволяют удерживать жар в течение длительного времени. Топливом для печи барбекю служит древесный уголь, желательно в брикетах, которые формируют больше жара и обеспечивают горение на протяжении более продолжительного периода. Некоторые модели позволяют жарить пищу на сжиженном газе. Существуют и печи, которые можно подсоединить к магистральному газопроводу, однако они лишены основного достоинства уличных пикников – готовки еды на живом огне.

Правила обустройства садовой кухни с беседкой

Многие хозяева частных домов желают обзавестись печью барбекю, находящейся в беседке, где имеются столы, полки для хранения столовых принадлежностей, мойка. Чтобы избежать проблем из-за уличной кухни, нужно грамотно подобрать для нее место и выполнить все нормы безопасности в ходе ее возведения, для этого стоит обратиться за помощью к профессионалам kaminochag.ru.

Площадка для кухни должна быть удалена от деревьев и кустарников, иначе они вскоре погибнут. Не следует размещать ее возле теплицы, клумбы или около детской площадки. Категорически запрещено обустраивать печь для барбекю поблизости от дома и других построек, сделанных из древесины или иных горючих материалов. При выборе места необходимо учитывать постройки не только на своем участке, но и на соседнем. Кроме того, важно принимать во внимание направление ветра, чтобы не создавать возможностей для возгорания огнеопасных строений.

Нужно помнить и о том, что на кухню предстоит провести электричество, водопровод и канализацию, а в ходе готовки надо будет часто заходить в дом за столовыми принадлежностями и продуктами, так что отдалять место для размещения мангала на большую дистанцию нецелесообразно. Для стационарного комплекса барбекю нужно подготовить основательную площадку, использовав в этих целях армированный железобетон толщиной как минимум пятнадцать сантиметров. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, все части кухни должны покоиться на одном фундаменте. Если на месте строительных работ почва является плотной, то можно обустроить ленточный фундамент, однако при этом в месте расположения печи необходимо подготовить монолитный блок. Финишное покрытие лучше всего сделать из керамического гранита или плитки – это значительно упростит уборку.

Беседку желательно строить из кирпича. Он представляет собой пожаробезопасный материал и гармонично смотрится как около деревянных, так и возле каменных домов. Это сооружение можно застеклить либо обустроить съемное остекление, позволяющее чувствовать себя в нем комфортно в любой сезон года.

Самый простой способ самостоятельно построить печь барбекю

Возведение стационарного комплекса в саду является непростым делом, требующим высокой квалификации, много времени и пространства на участке. Другой путь решения данной проблемы состоит в обращении за помощью к специалистам с богатым опытом, готовым быстро и качественно реализовать самые смелые замыслы. При отсутствии всего этого можно построить простой вариант печи барбекю без применения раствора. Благодаря наличию щелей в такой конструкции обеспечивается усиленный приток кислорода, что создает условия для полного сгорания угля.

Шашлычница может иметь разную форму, однако практика свидетельствует о том, что максимальная экономия материала достигается при строительстве круглой конструкции – в таком случае хватит сто кирпичей. Печь барбекю лучше всего строить из шамотного кирпича. Он содержит большую долю глины, благодаря чему готовая конструкция способна переносить жар. Выкладка первого ряда кирпичей производится на фундаменте, при этом оставляются зазоры приблизительно пятьдесят миллиметров. Выкладка следующего ряда осуществляется со сдвигом на половинку кирпича – благодаря этому достигается прочность сооружения. После выкладки пяти рядов кирпичей укладывается лист из высокопрочной стали, который служит в качестве емкости для древесного угля. На него укладывают еще два ряда кирпичей, делая между ними зазоры, после чего ставят решетку из чугуна для готовки блюд. Для создания защиты от ветра над решеткой нужно уложить еще два-три ряда кирпичей. При возведении печи барбекю также нужно учитывать свой рост, чтобы обеспечить удобство готовки еды.