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Москва, 23.07.2018

Работодателей могут обязать сообщать о должниках

«Expert Online» 2018

Судебные приставы предлагают не допускать должников по алиментам к сдаче экзаменов по вождению, а сотрудникам отделов кадров – проверять соискателей на наличие у них долговых обязательств.

Об этом рассказал журналистам директор ФССП Дмитрий Аристов. По его мнению, на этом останавливаться не стоит.

«Надо идти по пути ограничения личных неимущественных прав должников. Пока не погасишь долг, будь добр перемещаться пешком», – цитирует Аристова агентство «Интерфакс».

При этом он считает, что аналогичные меры необходимо принимать не только в адрес должников по алиментам. Он также убеждён, что надо рассмотреть возможность обязательного информирования работодателем ФССП о трудоустройстве на работу любого должника.

При этом Аристов подчеркнул, что приставы смогут узнать о приёме должника на работу после уведомления Пенсионного фонда по запросу после первой зарплаты должника.

«Поэтому мы полагаем, что как только работодатель обнаружил должника, он должен сообщать о нём судебным приставам, можно даже по электронной почте», – резюмировал директор ФССП.

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