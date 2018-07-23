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Москва, 23.07.2018

Россияне не готовы платить пошлины за покупки в интернет-магазинах

«Expert Online» 2018

Граждане РФ не готовы платить пошлины за покупки товаров через зарубежные интернет-магазины.

Согласно результатам опроса исследовательского холдинга «Ромир», всего 9 % респондентов ответили на данный вопрос положительно, передаёт RNS.

При этом, 35% опрошенных заявили, что они откажутся от своих заказов в таких магазинах, если порог беспошлинного ввоза снизится до 200 евро – в этом случае, по их мнению, покупки будут невыгодными.

Ранее сообщалось, что комитет по бюджету и налогам нижней палаты российского парламента предложил предоставить Кабмину РФ право устанавливать платеж в отношении товаров, которые граждане покупают в зарубежных интернет-магазинах.

Напомним, в настоящее время посылки весом не более 31 кг и стоимостью менее 1 тыс. евро в месяц не облагаются пошлинами.

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