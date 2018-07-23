Стало известно, сколько литров алкоголя россияне покупают в год

Россияне в год в среднем покупают около 21 литра алкогольных напитков.

Об этом говорится в исследовании компании GfK, выдержки из которого публикует РИА Новости.

При этом согласно данным потребительской панели компании, крепкий алкоголь, тихие вина, шампанские и игристые вина хотя бы раз в год покупают 86% домохозяйств России. Таким образом, в среднем одно домохозяйство покупает 21 литр алкогольных напитков в год, а предпочтения отдаётся вину.

В целом же за прошлый год потребление тихих вин выросло в нашей стране на 8,8%, в год – на одно домохозяйство приходится 10 литров вина или почти половина годового объёма покупки алкоголя на домохозяйство.

Кроме того, отмечается, что россияне покупают такие вина примерно 7 раз в год, и за один визит берут в среднем 1,4 литра вина.

Исследование основано на данных опроса домохозяйств в городской и сельской России с апреля 2017 по март 2018 года. В сравнении приводятся данные за апрель 2016-март 2017 года. Указанные показатели не учитывают категорию пива.