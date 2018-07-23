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Москва, 24.07.2018

Названы страны, болельщики из которых потратили больше всего денег на ЧМ в России

«Expert Online» 2018
  • Названы страны, болельщики из которых потратили больше всего денег на ЧМ в России
Владимир Смирнов/ТАСС

Потребительский рынок в период проведения чемпионата показал существенный рост в основных туристических сегментах — на рынке отелей и аренды жилья, а также в сегменте ресторанов-кафе. Об этом пишет журнал "Эксперт" со ссылкой на оценку Сбербанка.

Общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата составили около 1,5 млрд долларов США. Только по системам Сбербанка за время чемпионата мира по футболу иностранцы потратили в России 39 млрд рублей, это в два раза больше показателей 2017 года. Сюда входят транзакции по картам, выпущенным за пределами РФ, в том числе снятие наличных в банкоматах, а также операции по обмену наличной валюты на рубли.

Туристы из США потратили в России 5,6 млрд рублей. На втором месте Китай — 4,1 млрд рублей. Расходы по картам из Мексики составили 2,2 млрд рублей, Великобритании — 1,9 млрд рублей. Около 1 млрд рублей потратили болельщики из Аргентины, Германии и Бразилии.

Самые популярные статьи расходов: отели (5 млрд рублей), рестораны (4,3 млрд рублей) и авиаперелеты (1,4 млрд рублей). Это только платежи, зафиксированные через системы Сбербанка. Помимо этого болельщики платили за арендное жилье через западные системы бронирования, а 1,8 млрд рублей дополнительно было потрачено в ресторанах фастфуда (в сумме на рестораны-еду было потрачено 6,1 млрд рублей). Таким образом, львиная доля расходов болельщиков пришлась на кафе, бары и рестораны — 45–50% от общей суммы расходов, отмечает "Эксперт".

О том, какие регионы России заработали больше всех на чемпионате мира, какие блюда предпочитали иностранные болельщики и почему мировой футбольный форум в нашей стране назван лучшим в истории - читайте в статье "Феномен русского мундиаля".

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