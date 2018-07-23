В пятницу, 27 июля 2018 года, согласно плану, опубликованному на сайте ЦБ РФ, состоится заседание Банка России, на котором будут обсуждаться основные параметры монетарной политики в России. Эксперты рынка уже делают прогнозы в отношении того, какой выбор сделает регулятор: оставит ставку неизменной из опасений ускорения темпов инфляции или снизит ее, решив поддержать экономический рост.

Сейчас большинство экспертов сходятся во мнении, что ЦБ не станет рисковать и оставит ставку неизменной на текущем уровне 7,25% годовых. В частности, регулятор может сделать это в качестве превентивной меры на фоне предстоящего повышения НДС в России, что, без сомнения, ускорит темпы инфляции в стране. Закон об увеличении НДС с 18% до 20% был принят Госдумой РФ во втором чтении. Проводимая ЦБ и Минфином политика - это прогулка по очень узкому мостику над пропастью, где ценой ошибки является возвращение экономики к ситуации четвертого квартала 2014 года, когда миллиарды из резервов выливались на рынок в надежде хотя бы немного снизить темпы стремительного обесценивания национальной валюты, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Да, признает он, за прошедшие четыре года ситуация и на рынках, и в экономике существенно изменилась. Адаптация и сразу несколько волн девальвации под давлением внешних факторов, последняя из которых случилась в апреле 2018 года, когда всего за несколько дней рубль упал к доллару на 10%, позволили сделать выводы, главным из которых для регулятора является отказ от решений, основанных на анализе текущей рыночной конъюнктуры.

Снижение ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов сейчас, на основании все еще относительно невысоких темпов инфляции (даже при условии прогнозируемых Минфином уровней 2,5–2,6% в июле), умеренно дорогой нефти в пределах $73 и в отсутствие краткосрочных санкционных рисков, было бы решением скоропалительным и не учитывающим формирующихся угроз для экономики и проводимой правительством и ЦБ политики.

Первым и главным аргументом contra являются именно риски ускорения темпов инфляции. Как напоминает эксперт, на протяжении всего текущего года Казначейство при посредничестве Регулятора проводят масштабные интервенции на рынке. Причем, и без того рекордные вливания ликвидности с каждым месяцем только растут: в марте — 192,5 млрд руб, в апреле — 240,7 млрд руб, в мае - 322,8 млрд руб, в июне - 380 млрд руб, всего же по итогам года рынку будет предложено не менее 2,7 трлн руб, и эта сумма с очень высокой долей вероятности в течение года будет корректироваться в большую сторону. Рост предложения ликвидности происходит в рамках реализации бюджетного правила.

При условии цены отсечки всего 40 долларов за баррель, сверхдоходы от продажи дорожающей нефти идут мимо бюджета прямиком на спецсчета Казначейства и конвертируются в валюту, при этом интервенции формируют избыток рублевой ликвидности и оказывают сильнейшее давление на курс национальной валюты. Соотвественно, чем выше объемы предложения, тем выше и инфляционные рисики. Если мы посмотрим на динамику роста темпов инфляции и объемов предложения рынку ликвидности, то корреляция между ними будет достаточно явно прослеживаться. С учетом того, что правительство не готово изменить бюджетное правило, дальнейший рост барреля может вывести темпы инфляции далеко за таргетируемые значения.

А уже до конца текущего квартала вполне возможен, в случае если США все-таки удастся убедить партнеров по ЕС поддержать санкции в отношении Ирана. Иран экспортирует порядка 2 млн баррелей нефти в день, компенсировать которые ОПЕК и присоединившиеся к соглашению о сокращении объемов предложения участники рынка, не смогут, да и вряд ли захотят, поскольку это приведет к выходу котировок за пределы $80 за баррель. Но что хорошо для пополнения резервов страны не обязательно хорошо для национальной валюты и экономики, считает Алексей Антонов.

Второй аргумент contra, продолжает эксперт, связан с деятельностью банковского сектора. Чем ниже ставка, тем для него хуже. Отмечу что даже при сохранении значения ставки рефинансирования наблюдается снижение доходности рублевых вкладов, которая только за июнь упала на 0,07%. При том, что сейчас верхняя планка установлена на уровне 8,45% годовых, ставки в большинстве крупнейших банков консолидируются в диапазоне 6,9-7,2%, то есть, что логично, не выходят за пределы значения ключевой ставки.

Как итог, говорит Алексей Антонов, в реальном выражении вклады населения выросли за полгода всего на 2,1%, что вдвое ниже темпов за аналогичный период прошлого года. При этом снижение ставки рефинансирования, помимо снижения привлекательности депозитов, приводит и к падению маржинальности кредитных продуктов для участников рынка. То есть интересам банковского сектора, который сейчас, скажем прямо, переживает и без того не самые лучшие времена, снижение ключевой ставки так же не соответствует.

Поднимет ли ЦБ ставку на грядущем заседании? Как считает Алексей Антонов, сейчас условия для такого решения не сложились. Вероятность тем ниже, что к перечисленным ниже факторам добавилось повышение ставки НДС до 20%, которое само по себе, если верить прогнозам Минэка, приведет к замедлению темпов роста экономики, реальных располагаемых доходов населения и ускорению темпов инфляции в перспективе ближайших 1,5-2 лет. Если учесть перспективы роста нефти и отсутствие перспектив отказа Казначейства и ЦБ от проведения интервенций, до конца года ставка в лучшем случае может снизиться на 25-50 б.п., но произойдет это в лучшем случае в IV квартале.

Последние несколько лет главной задачей регулятора было удержание инфляции в рамках целевых значений, отмечает, в свою очередь, генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Но сейчас в эту стройную и разумную экономическую модель вмешались внешние обстоятельства, которые, скорее всего, не позволят удержать инфляцию в пределах 4-5% годовых. С начала года на 11% выросли цены на бензин, и они продолжают расти, таким образом к концу года мы можем увидеть равнозначное повышение цен на все товары и услуги, так как топливо включено в их себестоимость.

С 2019 года НДС действительно повышается на 2 процентных пункта, до 20%, и это тоже означает, что цены должны будут вырасти, тем более, что ставка НДС имеет мультипликативный эффект, налог в цепочке поставок может взиматься неоднократно, соответственно, влияние на цены не ограничится 2 процентными пунктами, а тоже будет мультипликативным: предприниматели повысят цены на 3-4 процентных пункта, закладывая в них риски неуплаты налога, риски дальнейшего его повышения, риски банкротства контрагентов, для которых это повышение может быть фатальным.

В таких условиях, уверен аналитик, понижать ключевую ставку нецелесообразно, так как это еще больше наполнит экономику «дешевыми» деньгами, а значит, цены получат еще один импульс. Курсу рубля тоже достаточно текущего давления в виде санкций, в виде растущей резервной ставки ФРС, в виде снижения спроса на активы развивающихся стран и снижения аппетитов международных инвесторов к риску, в виде возможных новых санкций. В виде оттока денег туристов, покидающих страну после окончания ЧМ 2018.