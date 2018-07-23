Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 24.07.2018

Учёные рассказали, к каким страшным последствиям приведёт глобальное потепление

«Expert Online» 2018

Американские учёные пришли к выводу, что дальнейший рост температур на Земле заметно повысит число самоубийств на территории США и Мексики.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Climate Change, глобальное потепление сильнее всего затронет людей, склонных к суицидальным настроениям.

Изучив более 600 млн сообщений несколько десятков тысяч жителей США и Мексики в Twitter и других социальных сетях, ученые обнаружили, что при наступлении волн жары или просто высоких температур начинали чаще появляться сообщения, связанные с депрессией, одиночеством и суицидальными настроениями. В среднем, их число повышалось на 0,7% при повышении среднемесячных температур на 1%.

При этом рост популярности подобных сообщений был неотрывно связан с повышением числа реальных самоубийств в этих двух странах, на чью долю приходится 7% суицидов по всей Земле. 

Таким образом, если глобальное потепление будет продолжаться с текущей скоростью, то тогда частота самоубийств в США и в Мексике вырастет на 1,5 и 2,3% уже к середине текущего столетия, или 40 тыс. дополнительных суицидов каждый год.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон
    3. Рубль лишили последнего шанса
      Рубль лишили последнего шанса