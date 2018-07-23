Учёные рассказали, к каким страшным последствиям приведёт глобальное потепление

Американские учёные пришли к выводу, что дальнейший рост температур на Земле заметно повысит число самоубийств на территории США и Мексики.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Climate Change, глобальное потепление сильнее всего затронет людей, склонных к суицидальным настроениям.

Изучив более 600 млн сообщений несколько десятков тысяч жителей США и Мексики в Twitter и других социальных сетях, ученые обнаружили, что при наступлении волн жары или просто высоких температур начинали чаще появляться сообщения, связанные с депрессией, одиночеством и суицидальными настроениями. В среднем, их число повышалось на 0,7% при повышении среднемесячных температур на 1%.

При этом рост популярности подобных сообщений был неотрывно связан с повышением числа реальных самоубийств в этих двух странах, на чью долю приходится 7% суицидов по всей Земле.



Таким образом, если глобальное потепление будет продолжаться с текущей скоростью, то тогда частота самоубийств в США и в Мексике вырастет на 1,5 и 2,3% уже к середине текущего столетия, или 40 тыс. дополнительных суицидов каждый год.