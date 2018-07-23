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Москва, 23.07.2018

Украинская националистка Фарион отчитала хорватов за извинения перед Россией

«Expert Online» 2018

Ирина Фарион – бывший депутат Верховной рады Украины от националистической фракции «Свобода», комментируя извинения футболистов сборной Хорватии и чиновников футбольной федерации этой балканской страны перед Россией за «Славу Украине» на ЧМ-2018 по футболу – упрекнула их в том, что они пренебрежительно относятся к украинцам.

По её словам, хорваты забыли о своём историческом прошлом, передаёт «СТРАНА.ua».

«Они переселились с территории Западной Украины на Балканы в IV-VI столетии. И даже названию своей страны они обязаны украинцам», - подчеркнула Фарион.

При этом она пообещала, что скоро опубликует сборник статей своего научного руководителя, в которых тот рассказывает, откуда взялся этноним «хорваты».

«Это же от нашего Хорива!», — резюмировала политик, напомнив об известной легенде, которая никогда не имела статуса исторического факта, поскольку Хорив, а также его братья Кий и Щек считаются мифическими персонажами. 

Напомним, после окончания четвертьфинального матча ЧМ-2018 Россия-Хорватия защитник балканской команды Домагой Вида вместе с членом тренерского штаба хорватов Огненом Вукоевичем записали и выложили в социальные сети Интернета совместное видео, где они говорят, что посвящают победу Украине. В частности, Вида кричит: «Слава Украине».

Позже футболист принёс извинение российским болельщикам за своё поведение по окончании матча с Россией. Последовали извинения и от Хорватского футбольного союза, который также лишил аккредитации Вукоевича и отстранил его от чемпионата мира.

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