В «Газпроме» приступили к прибрежным работам по «Турецкому потоку»

South Stream Transport B.V. – дочернее предприятие «Газпрома», которое отвечает за реализацию «Турецкого потока» – начало работы в прибрежной части Турции вблизи поселка Кыйыкей в рамках строительства морского газопровода «Турецкий поток».

Согласно релизу компании, работы, которые начались накануне, включают в себя подготовку траншей протяженностью около 2,4 км от берега в сторону моря для заглубления трубопровода, чтобы обеспечить защиту от воздействия волн и рыболовного промысла, передаёт РИА Новости.

Ожидается, что работы на участке берегового пересечения займут от четырех до восьми недель.

Ранее сообщалось, что специалисты компании «Газпром» уже построили 1 2230 км труб, что составляет 66% морского участка газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам.



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«Турецкий поток» — реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Трубопровод протяжённостью около 1100 километров (из них 937 километров — морской трубопровод) будет состоять из двух ниток (первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы) общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Работы по укладке газопровода должны были начаться ещё в первой декаде июня 2015 года. Но были отложены по политическим причинам. В октябре 2016 года, после нормализации отношений, договор на прокладку двух ниток газопровода был всё-таки заключён.

21 февраля 2017 года официально началось строительство «Турецкого потока» (1 и 2 нитки). Фактически строительство было начато в мае 2017 года. Прокладка морского участка первой нитки завершена 30 апреля 2018.

Срок ввода в эксплуатацию газопровода – 2019 год.