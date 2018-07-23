В Госдуме поддержали соглашение с Китаем о разработке месторождения золота

Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям нижней палаты российского парламента рекомендовал Думе ратифицировать российско-китайское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разработки Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае.

Согласно данному соглашению, закрепляются условия, позволяющие компании China National Gold Group Hong Kong Limited (Гонконг) или другой компании, находящейся под её контролем, приобрести не менее 60% и не более 70% голосующих акций ЗАО «Рудник «Западная — Ключи», передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что в соответствии с условиями соглашения, не менее 50% работников, занятых в реализации проекта, должны являться российскими гражданами, а доля оборудования производства РФ должна составлять не менее 40%.

Кроме того, план развития проекта разработки Ключевского месторождения подразумевает привлечение прямых инвестиций из Китая в размере 500 млн долл. и увеличение золотодобычи в Забайкальском крае на 40%, создание более 700 рабочих мест непосредственно в горнодобыче и порядка 1,5 тыс. — в смежных производствах.

Также предусматривается применение высокоэффективной технологии кучного выщелачивания, которая позволит извлекать из руд месторождения около 6 тонн золота в год.

Планируемый объём добычи руды — свыше 12 млн тонн в год. Золото будет производиться на территории России.