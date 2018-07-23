В Москве проходят обыски в офисе крупного интернет-магазина по продаже электроники

В офисе крупного интернет-магазина по продаже электроники «Плеер.ру», который расположен на юге российской столицы, проходят обыски.

В ходе следственных действий правоохранители изымают сопроводительные документы на товар и электронику, передаёт ТАСС со ссылкой на сказал на свои источники в полиции.

В свою очередь официальный сайт «Плеер.ру» сообщает, что магазин временно не работает.

«Уважаемые клиенты, в данный момент магазин не работает, просим оставлять свой контактный телефон здесь. Как только магазин заработает, мы вам перезвоним. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – отмечается в сообщении.

Между тем сайт радиостанции «Эхо Москвы» передаёт, что ещё в начале июля основатель конкурирующей сети, магазинов DNS, Дмитрий Алексеев жаловался на то, что Плеер.ру ежегодно меняет юридическое лицо. При этом он предположил, что речь может идти о контрабанде товара и обналичивании денег.

Плеер.ру известен, в частности, тем, что у него одни из самых низких цен на электронику.