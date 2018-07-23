В одесский порт зашла группа кораблей НАТО

Группа кораблей стран-участниц НАТО зашла в порт Одессы.

Согласно информации ВМС Украины, которая размещена на официальной странице флота «незалежной» в Facebook, в состав группы входят три фрегата.

Уже известно, что в одесском порту находятся фрегаты ВМС Нидерландов, Турции и Румынии. Кроме того, в состав группы входят по одному минному тральщику от Турции и Румынии, а также германское судно обеспечения.

При этом уточняется, что все зашедшие в порт Одессы корабли относятся к Постоянной военно-морской группе НАТО SNMG-2 и Постоянной противоминной военно-морской группе НАТО SNMCMG-2.