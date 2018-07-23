В России впервые за пять лет снизилось количество бедных

В России сократился уровень бедности, сообщают в понедельник "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Этот показатель снизился впервые с 2012 года.

По данным службы, в 2017 году за чертой бедности оказались 19,3 миллиона человек — на 200 тысяч человек меньше, чем в 2016 году. В процентах от общей численности населения доля россиян, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, за год сократилась с 13,3 до 13,2%.

Величина прожиточного минимума в первом квартале 2018 года увеличилась с 9828 до 10088 рублей.