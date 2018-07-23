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Москва, 23.07.2018

В США создана новая группа по противодействию России

«Expert Online» 2018

Американское киберкомандование объявило на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо) о создании специальной рабочей группы по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве. Об этом рассказал глава Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Пол Накасоне. Военный заявил, что группа основана на основании указаний от «министра внутренней безопасности и администрации».

«Я основал российскую группу, небольшую. Это было сделано в соответствии с тем, чем занимается разведсообщество после 2016 года. Это соответствует тому, как я вижу этот комплекс проблем»,— цитирует Накасоне ТАСС.

Он также сообщает, что Россия «обладает большими возможностями в киберпространстве», которым «необходимо противостоять».

На форуме в Аспене, посвященному обсуждению России,  также сообщалось, что согласно одному из последних опросов общественного мнения, граждане США считают Россию главной угрозой их безопасности. При этом участники форума признали, что в долгосрочной перспективе главная угроза Вашингтону исходит со стороны Китая.

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