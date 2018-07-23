В Японии и Южной Корее стоит убийственная жара

Большую часть территорий Японии и Южной Кореи ждет усиление убийственной жары. «Убийственной», к сожалению, в прямом смысле этого слова, потому что от очень высоких температур за прошлую неделю погибли уже как минимум два десятка человек.

Как сообщает агентство АР, в понедельник столбики термометров в Нагое, расположенной в центре Страны восходящего солнца, поднимутся до 39°, а в Токио – 37.

Еще хуже ситуация в Южной Корее. По информации агентства Yonhap, в стране установлен рекорд по утренним температурам – 23 июля в 6.45 утра в городе Гангнун был зафиксирован 31°. В столице Сеула утро было немного прохладнее - 29°.

В Японии уже больше недели стоит необычайно жаркая погода. Сотни человек попали в больницы с тепловыми ударами. Почти каждый день появляются сообщения о летальных исходах. Такая же тяжелая ситуация царит сейчас и в Южной Корее. Власти призывают население стараться проводить как можно больше времени дома и не выходить без особой надобности на улицу, а также максимально использовать кондиционеры и меры безопасности, которые регулярно повторяют по радио и телевидению.