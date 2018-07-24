Госдума повысила НДС и утвердила новые тарифы соцвзносов

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года до 20% с нынешних 18%. При этом ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды сохранилась на уровне 30%. Ранее планировалось ее повышение до 34%.

Сохранены также все действующие льготные ставки по НДС и права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные за товары, работы и услуги, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

В законе предусмотено продление до 2025 года действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь, а также введение аналогичной ставки для таких авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа. Сроком действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также устанавливается 2025 год.

Закон также предусматривает снижение с 1 января 2019 года совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30% с 34% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

"Установление тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в отношении основной категории плательщиков в размере 22% (вместо общеустановленного тарифа в размере 26%) в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование приведет в 2021 году к уменьшению объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 948,22 млрд рублей, в 2022 году в размере 1 трлн 16,27 млрд рублей, в 2023 году в размере 1 трлн 86,52 млрд рублей, в 2024 году в размере 1 трлн 171,41 млрд рублей", - говорится в финансово- экономическом обосновании.

Покрывать недостаток средств придется из бюджета. В результате трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ вырастет на 502,6 млрд рублей в 2019 году и на 554,1 млрд рублей в 2020 году, подсчитали авторы документа.

Сейчас общая ставка страховых взносов для работодателей составляет 30% (из которых 22% направляются в ПФР, 2,9% и 5,1% - в ФСС и ФОМС). Ставка в 30% является льготной: согласно принятым ранее проектировкам, ее действие прекращается с 2021 года, что увеличило бы нагрузку на работодателей до 34%. Таким образом, установив новый тариф в 30%, правительство РФ предлагает отказаться от повышения этой ставки в будущем.