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Москва, 24.07.2018

Число погибших в результате сильных пожаров в Греции возросло до 48 человек

«Expert Online» 2018

Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 48 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Greek Reporter. 

Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.

Граждан РФ среди погибших и пострадавших в результате пожаров в Греции, по предварительным данным, нет, сообщили в посольстве России.

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