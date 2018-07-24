Израиль сбил сирийский самолет, один пилот погиб

Израильские военные сбили самолет "Сухой", который зашел в воздушное пространство страны из Сирии. Один пилот сбитого самолета погиб, судьба второго остается неизвестной, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

"Армия обороны Израиля отслеживала приближение самолета, который углубился на два километра в израильское воздушное пространство", — отмечается в заявлении Минобороны Израиля.

По нему выпустили две зенитные ракеты из комплекса ПВО Patriot. Отмечается, что самолет принадлежал ВВС Сирии.

Израильтяне предполагают, что "Сухой" участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции, которые идут последние недели в приграничных районах. Сирийский военный источник, в свою очередь, подчеркнул, что самолет наносил удары по позициям ИГ (террористическая группировка запрещена в России) и не заходил в воздушное пространство Израиля.

Агентство САНА со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийские самолеты на окраине долины Ярмук выполняют боевые задания в своем воздушном пространстве против террористов.

В Израиле уточнили, что перед тем, как сбить самолет, убедились, что он не принадлежит ВКС России. Между военными двух стран для предотвращения инцидентов в Сирии работает горячая линия.