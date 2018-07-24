Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 24.07.2018

Израиль сбил сирийский самолет, один пилот погиб

«Expert Online» 2018

Израильские военные сбили самолет "Сухой", который зашел в воздушное пространство страны из Сирии. Один пилот сбитого самолета погиб, судьба второго остается неизвестной, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

"Армия обороны Израиля отслеживала приближение самолета, который углубился на два километра в израильское воздушное пространство", — отмечается в заявлении Минобороны Израиля. 

По нему выпустили две зенитные ракеты из комплекса ПВО Patriot. Отмечается, что самолет принадлежал ВВС Сирии.

Израильтяне предполагают, что "Сухой" участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции, которые идут последние недели в приграничных районах. Сирийский военный источник, в свою очередь, подчеркнул, что самолет наносил удары по позициям ИГ (террористическая группировка запрещена в России) и не заходил в воздушное пространство Израиля.

Агентство САНА со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийские самолеты на окраине долины Ярмук выполняют боевые задания в своем воздушном пространстве против террористов.

В Израиле уточнили, что перед тем, как сбить самолет, убедились, что он не принадлежит ВКС России. Между военными двух стран для предотвращения инцидентов в Сирии работает горячая линия.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон
    3. Рубль лишили последнего шанса
      Рубль лишили последнего шанса