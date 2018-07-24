На состоявшемся заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам обсуждалась реализация проекта «Демография». По словам Дмитрия Медведева, общий объем финансирования проекта составит свыше 3,5 трлн рублей.

Как напомнил премьер-министр, «мы занимаемся этой темой далеко не первый год и в постоянном режиме. И у нас есть достаточно неплохие результаты. Главный – это увеличение средней продолжительности жизни. Сегодня она достигла исторического максимума – почти 73 года. Благодаря этому в майском указе установлена следующая цель, а именно – 80 лет к 2030 году».

В числе вопросов, которые требуется решить, Дмитрий Медведев отметил формирование условий для активного долголетия, продолжить развивать нацпроет «Формирование здорового образа жизни», поддерживать рождаемость и семьи с детьми, решать проблемы с детскими садами. "Все эти масштабные планы потребуют соответствующего финансирования, речь идет о сумме в общей сложности почти более чем 3,5 триллиона рублей", — сказал он. "Деньги очень большие. Стало быть, каждое предложение в проект "Демография" должно быть ориентировано на максимальный эффект, это касается вообще любых наших проектов", — подчеркнул глава российского правительства.

Сам проект, на который уже планируется тратить свыше 600 млрд руб. в год, еще не готов, напоминает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Есть только общие идеи о необходимости повышать качество жизни за счет развития спорта, здравоохранения, социального обслуживания. Сейчас государство тратит на здравоохранение 460 млрд руб. из федерального бюджета, а общие расходы свыше 3,1 трлн руб., в этом году они должны вырасти до 4% от ВВП.

Однако прямой зависимости между долей расходов на здравоохранение и целевыми показателями, например, продолжительностью жизни, нет. В США расходы на здравоохранение около 9,5 тыс. долларов на душу населения, а продолжительность жизни не дотягивает до 80 лет. Во Франции, Германии, Швейцарии расходы заметно меньше, а продолжительность жизни выше. Поэтому удастся ли достичь существенного повышения продолжительности жизни и качества только за счет роста госрасходов – вопрос открытый.

К недостаткам госпрограммы, которые могут помешать достижению целей, можно отнести то, говорит Георгий Ващенко, что программа не предусматривает, во всяком случае, пока, никаких экономических ориентиров. А значит, есть высокий риск, что эффективность огромных госраходов будет традиционно низкой. Предусматривается создание более 300 тыс. новых рабочих мест в бюджетном секторе, и, скорее всего, это будут низкооплачиваемые рабочие места.

Большей эффективности можно было бы добиться, уверен аналитик, при помощи просто повышения материального благополучия граждан, которые стали бы больше тратить на здоровье. Например, в США из 9,5 тыс. долларов душевых расходов около половины приходится на частный сектор. Бизнес готов предложить качественные услуги за хорошие деньги. Но в России будут не стимулировать частные инвестиции в здравоохранение, а увеличивать бюджет фонда ОМС (до 2,1 трлн руб.), в том числе за счет повышения налогов.

Планы поднять демографию в России периодически возникают с новой силой – особенно, после очередной переписи населения или когда начинают вестись разговоры о пенсиях или проблемах армии, отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Тут, видимо, мы вновь «попали в струю». И, по словам эксперта, сумма, озвученная Президентом в рамках его пресловутых майских указов, включала в себя расходы до конца 2018 года и на этот проект.

Как считает Владимир Рожанковский, демографическая политика правительства – это то немногое, что у любого здравомыслящего человека должно вызывать поддержку. Россия – страна с огромными неосвоенными территориями. В отличие от других стран, также имеющих такие незаселённые территории, российские заброшенные земли – это не пустыни, а, в основной своей массе, леса, тайга и плодородные земли. Конечно, можно проводить активную эмиграционную политику, как многие другие страны, решающие таким способом проблему предложения низкоквалифицированного труда, не требующего знания в совершенстве государственного языка.

Однако подавляющая часть эмигрантов вряд ли смогут интегрироваться в местное народонаселение и стать её гражданами. Безусловно, именно этот аспект так сильно беспокоит Президента: эмигрантов нельзя призвать в армию, а это значит, что если проводить либеральную эмиграционную политику взамен демографической, то в пиковой ситуации страну защищать будет, по сути, некому.

Учитывая всё вышесказанное, становится понятно, что демографические вопросы для современной России – не блажь и не прихоть, делает вывод аналитик. Деньги Минфину придётся на их реализацию «доставать» в порядке одного из наиболее высоких приоритетов, вплоть до отчислений из экспортной выручки крупнейших российских производителей.