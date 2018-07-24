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Москва, 25.07.2018

Курс рубля обвалился после заявления Трампа по России

«Expert Online» 2018
  • Курс рубля обвалился после заявления Трампа по России
Геннадий Сафонов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара вечером 24 июля резко вырос к рублю после заявления Дональда Трампа об опасениях, что Россия может вмешаться в выборы в Конгресс США, которые состоятся осенью 2018 года. Причем, по мнению Трампа, Россия постарается обеспечить победу демократов.

Доллар подорожал после слов президента США на 70 копеек - до 63,42 рубля, евро также подскочил до отметки 73,99 рубля. (+71 копеек). До новостей из США рубль во вторник умеренно укреплялся к доллару и евро.

"Я очень обеспокоен, что Россия будет прилагать массу усилий, чтобы оказать влияние на приближающиеся выборы. Поскольку никакой другой президент не был более жестким с Россией, чем я, они будут изо всех сил пытаться помочь демократам. Они определенно не хотят Трампа!" – написал президент США в Twitter.

Позже стало известно, что американские сенаторы - республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес - объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по расширению санкций против России. В списке новых рестрикций - суверенный долг РФ.

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