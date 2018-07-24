Греция просит о помощи

По официальным данным, в результате разрушительных пожаров в Греции погибли по меньшей мере 50 человек. Десятки людей ранены. В Афинах объявлено чрезвычайное положение. Правительство официально запросило международной помощи.

"Мы обнаружили около Рафина 26 трупов, - расказал один из помощников Красного Креста телеканалу Скай. Эту информацию подтвердил и вице-мэр региона, Гиргос Кокколис.

Ранее государственное греческое радио сообщало о 24 погибших. Более 150 человек получили ранения. Многие до сих порнаходятся в местах где бушуют пожары и ждут помощи спасателей. Больницы Афин переполнены.

Рыбаки и береговая охрана спасли более 700 человек, которые искали убежища от пламени на пляжах и на скалистых береговых участках. Тысячи людей эту ночь ночевали на улице, в автомобилях и спортивных залах, сообщает государственное телевидение Греции.

Чиновники говорят, что продолжается поисково-спасательная операция в отношении 10 туристов, которые сбежали от огня на лодке. "Мы делаем все возможное, чтобы контролировать стихию", - заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас. Он прервал официальный визит в Боснию, чтобы лично координировать ситуацию, которую пожарные назвали "чрезвычайно трудной".

Сообщается, что большинство жертв оказались в огненной ловушке на морском курорте Мати, в 40 км. от Афин. Они умерли в своих домах и автомобилях. К сожалению, среди погибших есть дети. Целые улицы и кварталы Мати превратились в пепелище.

"То, что произошло это самый худший сценарий", - по словам главы греческой гражданской обороны, Гианиса Капакиса. Многие жители запаниковали. Не было электричества, телефон и интернет не работали.

Греция и другие страны ЕС попросили международной помощи в пушении пожаров, сообщил пресс-секретарь Пожарной службы Греции.

В настоящее время температура в Греции составляет около 40 градусов. Кроме того, в пострадавшем регионе сильный ветер, котрый способствует распространению огня.