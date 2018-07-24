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Москва, 24.07.2018

Путин поручил проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства моста между островом Сахалин и материковой частью страны.

Ранее региональный парламент направил Путину письмо о необходимости возвести мост на остров.

"Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями. И, как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей, — можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду", — сказал президент на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

По словам главы государства, строительство также поспособствовало бы развитию севера Хабаровского края, так как необходимо будет сооружать транспортные подходы к новому мосту.

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