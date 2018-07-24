Можно ли восстановить льняную отрасль

«Мы для себя ставим амбициозную задачу по возвращению Смоленщине лидерских позиций в стране по льнопроизводству». О стратегии развития отрасли в Смоленской области рассказывает губернатор Алексей Островский.

- Алексей Владимирович, как, на ваш взгляд, сегодня обстоят дела с льнопроизводством в России?

- Вынужден констатировать, что в последние годы, и это отмечают профильные Министерства, в нашей стране не уделяли должного внимания льноводству – приоритет был отдан синтетическим и искусственным волокнам как популярному современному тренду, поскольку они составляют основу высокотехнологичных материалов. По состоянию на начало 2018 года - эти данные приводит Министерство промышленности и торговли - на долю синтетических волокон приходится 60% объема потребления волокна, а на лен – всего 1%. Мировой рынок продукции изо льна оценивается на уровне 2,2 миллиарда долларов в год, доля России на этом рынке – 0,5%, Белоруссии — 3,5%.

губернатор Смоленской области Алексей Островский

Анализ рынка показывает, что в Европе сосредоточено 70% мирового объема выращиваемого льна. Наибольшие объемы посевных площадей и производства льноволокна приходятся на Францию, где выращивают около 100 тыс. гектаров льна-долгунца и производится более 200 тыс. тонн льноволокна. Россия же по объемам производства льна занимает второе место в мире.

В отрасли производства пряжи и тканей изо льна наблюдается тенденция перемещения производства из Западной Европы (с большим объемом производства сырья) в Восточную Европу (в частности, в Беларусь) и Китай. Отмечу, что Китай является основным экспортером льняной продукции.

Мировой дефицит льноволокна на сегодняшний день превышает 200 тыс. тонн: в нашей стране он составляет 30 – 40 тыс. тонн. В то же время потенциальный рынок переработки и сбыта льняной продукции в России оценивается теми же экспертами на уровне 300 тыс. тонн. Кроме того, производимая продукция изо льна является экспортной позицией и целесообразно также развивать ее поставки на мировой рынок. В долгосрочной перспективе экспорт продукции льноводства на мировые рынки может занять лидирующие позиции после экспорта зерна.

- Каким образом эту ситуацию можно изменить?

- В конце 2016 года, исходя из поручений президента, начались положительные изменения по этому вопросу. В прошлом году прошел ряд региональных совещаний с участием федеральных органов власти, руководства регионов и представителей бизнес-сообщества, в ходе которых были проанализированы ключевые потребности отрасли, а уже в феврале этого года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась отдельная тематическая сессия «Реновация льняного комплекса России», где все заинтересованные стороны обсудили перспективы данного направления с учетом современных реалий внутреннего и мирового опыта.

В начале апреля в Министерстве промышленности и торговли России прошло совещание, где глава ведомства Денис Мантуров заявил о необходимости реновации льняного комплекса России и применении продукции изо льна для разных отраслей. Участники тематической сессии назвали проблемы льноводства, в том числе, дефицит льносеющей и льноуборочной техники, необходимость реконструкции заводов по льнопереработке. По итогам совещания было принято решение о том, что Минпромторг совместно с Министерством сельского хозяйства при участии бизнес-сообщества до конца 2018 года должны разработать Стратегию развития льняной отрасли. Ситуация в данной отрасли анализируется максимально полно, начиная с совершенствования технологий производства в поле, заканчивая технологиями теребления льна и получением соответствующих выходов длинного и короткого волокна.

Смоленская область – один из регионов, где сохранились традиции льноводства, и ведется модернизация, применяются современные технологии. На базе наших наработок и опыта других субъектов федерации эту работу можно вывести на новый уровень. Сегодня Смоленщина выступает одной из площадок, где производится мониторинг ситуации в отрасли льноводства. Это даст возможность оценить эффективность разрабатываемых мер и позволит реализовать комплекс необходимых мероприятий, чтобы поднять льноводческую отрасль. Мы для себя ставим амбициозную задачу по возвращению Смоленщине лидерских позиций в стране по льнопроизводству.

В начале апреля на заседании Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране я обратился к президенту с предложением поручить правительству РФ, профильным Министерствам и ведомствам совместно с регионами провести ревизию возможных отраслевых точек роста регионов, исходя из их специфики, наработанной еще во времена Советского Союза. Для Смоленской области такой точкой роста как раз и может быть льноводство.

- Какие основные проблемы для развития льноводства в технической части сегодня существуют в стране?

- Начав системную поддержку льноводства, наш регион столкнулся с проблемами, которые необходимо решать на федеральном уровне. Льноводство будет динамично развиваться лишь в том случае, когда сельскохозяйственное и промышленное производства работают как единый комплекс.

Одна из проблем, с которой сталкиваются сельхозтоваропроизводители, заключается в том, что для выработки высокономерного волокна необходима качественная льнотреста, а для ее производства требуется парк современных самоходных и прицепных льноуборочных машин. В настоящее время российский льняной рынок не обеспечивается поставками высокотехнологичной техники и оборудования, а сами мы не производим необходимый объем техники – сегодня на территории России, а также в Республике Беларусь действуют 12 заводов, занимающихся производством специализированной льноуборочной техники, причем, основными производителями техники являются именно белорусские заводы. Российские предприятия либо перепрофилированы, либо снизили ежегодные объемы производства техники из-за отсутствия спроса, который сейчас фактически выявляется по заявкам самих предприятий. При этом производительность льноуборочной техники импортного производства выше отечественной в 3 раза. По различным прогнозам, потребность отрасли в технике сегодня составляет от 600 до 1000 единиц.

Смоленская область уже сделала первые шаги в решении этой проблемы – в начале года я провел переговоры с собственником французского холдинга DEHONDT, по итогам которых принято решение о локализации производства льноуборочной техники у нас в регионе. На Петербургском международном экономическом форуме мы скрепили эти договоренности, подписав официальное соглашение о сотрудничестве между администрацией региона и холдингом «DEHONDT technologies Développement». В рамках реализации соглашения французские инвесторы планируют разместить на базе АО «Вяземский машиностроительный завод» производственный комплекс по выпуску льноуборочной техники и оборудования по первичной переработке длинного льноволокна. Подчеркну, что компания уже зарегистрировала представительство на территории России. При этом уже в нынешнем году по льнотеребилкам, например, локализация запланирована в районе 15%, а к 2021 году составит 50%.

Еще одной проблемой является то, что современная льноуборочная техника стоит достаточно дорого, а у производителей не всегда хватает финансов, чтобы ее купить. Зачастую кредитные организации не выдают заемные средства на покупку техники и модернизацию оборудования, т.к. предприятия, которые работают в сфере льноводства, не имеют достаточного залогового обеспечения. Мы очень рассчитываем на то, что Минсельхоз внедрит федеральные субсидии на покупку техники, а мы со стороны региона готовы добавить еще и региональную субсидию (20% от стоимости техники). Считаю, что такую региональную меру поддержки целесообразно внедрить всем регионам, которые занимаются либо планируют заниматься льноводством. Такая совместная поддержка со стороны федерации и регионов сможет создать для сельхозтоваропроизводителей особые условия, благодаря которым достаточно дорогая льноуборочная техника станет по карману российским фермерам.

Сегодня в стране наблюдается дефицит семян отечественной селекции в связи с отсутствием системы семеноводства. До мая этого года решением данной проблемы занималось Федеральное агентство научных организаций – оно реализовывало федеральную научно-техническую программу по созданию селекционно-семеноводческих центров в регионах. Однако, агентство не привлекало к обсуждению этого вопроса субъекты федерации. Фактически регионы самостоятельно решали поставленные перед агентством задачи, но при этом оставалась неясной роль региональных научных институтов. Из-за отсутствия необходимых нормативно-правовых документов затягивалось создание системы инновационного развития семеноводческих центров.

Мы возлагаем большие надежды на то, что созданное недавно министерство науки и высшего образования активизирует деятельность по решению данной проблемы.

- Какие основные пути для развития льноводства, на Ваш взгляд, существуют сегодня в стране?

- В продолжение предыдущего вопроса отмечу необходимость поднимать рентабельность всей сферы, которая на данный момент колеблется от + 5% до - 10%. Полное соблюдение технологий выращивания и переработки с учетом субсидий может увеличить этот показатель до 16−18%, что позволяет отрасли выживать, но не развиваться. Важно перерабатывать, в первую очередь, длинное волокно, т.к. оно более маржинальное. Если в каждом льносеющим регионе появится современный льнокомбинат по глубокой переработке, то он может рассчитывать на серьезную поддержку властей всех уровней.

Мы привлекли крупного инвестора, который уже в ближайшее время приступит к проектированию и строительству нового льнокомбината – первого в России за последние 30 лет. Инициатор проекта – компания «Русский лен» входит в дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «Промагро» и уже стала резидентом индустриального парка «Сафоново», строящегося при поддержке Министерства экономического развития. В этом году на территории парка «Сафоново» уже запланирован старт строительства современного льноперерабатывающего комплекса. Реализация инвестиционного проекта рассчитана до 2020 года. Общий объем инвестиций составит порядка 2 млрд рублей. Планируется, что предприятие будет перерабатывать 10 тысяч тонн льнотресты, а выпуск льносмесовой пряжи составит почти 4 тысячи тонн. Новое производство направлено на создание высококачественной конкурентоспособной отечественной продукции с ориентацией на импортозамещение и экспорт. Для реализации поставленных задач мы рассчитываем на помощь Министерства экономического развития по выделению необходимой субсидии для строительства современной подстанции. Готовы также дополнительно выделить средства из областного бюджета на эти цели.

С учетом наших предложений Минсельхоз России разработал проект постановления о компенсации до 50% прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию льноперерабатывающих предприятий, на приобретение ими специальной техники и оборудования, так называемый CAPEX. Уверен, что такая поддержка будет очень востребована и позволит последовательно наращивать производство.

Подчеркну еще раз, без существенной господдержки рывок в развитии отрасли нам сделать не удастся, несмотря на потенциальный объем спроса на продукцию изо льна. Здесь необходим комплексный подход. В первую очередь, нужно синхронизировать работу двух федеральных ведомств – Минсельхоза и Минпромторга. Как я уже говорил ранее, отрасль долгое время находилась в упадке, начиная от выращивания и подготовки семян, и заканчивая производством современной техники и оборудования, хотя, является очень прибыльной и перспективной.

Одним из первых совместных решений в данном направлении могут стать предложения, которые были внесены именно Смоленской областью. Их цель – сделать льноуборочную технику доступнее для сельхозтоваропроизводителей. Для этого нужно внести изменения в Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1432, которые позволят получать увеличенную сумму компенсации затрат на льноводческую технику не менее 50 % (сейчас она составляет 15-20%).

С 2018 года Минсельхозом для льнопроизводящих хозяйств из федерального бюджета была введена субсидия, и, на мой взгляд, очень правильная, в размере 10 тыс. рублей на гектар возделываемого льна-долгунца. Мы со своей стороны дополнительно выделяем еще 1,5 тысячи с учетом возможностей бюджета Смоленской области.

В настоящее время администрация региона ведет диалог с АО «Росагролизинг» для решения задачи обеспеченности современной льноуборочной техникой, ведь необходимо не только вырастить лен, но и вовремя и правильно его убрать. И мы видим реальную заинтересованность «Росагролизинга», который просчитал все экономические показатели, для успешной реализации проекта по созданию машинно-технологических компаний (МТК), которые будут предоставлять малым и средним хозяйствам доступ к использованию техники без дополнительных капитальных вложений на модернизацию собственного парка, способствуя, тем самым, снижению финансовых затрат сельхозпроизводителей. По другим направлениям поддержки в ряде регионов России МТК уже есть и успешно функционируют, например, в Республике Татарстан и Калужской области. Создание МТК на основе льноуборочной техники – это уже предложение администрации Смоленской области, которое поможет аграриям, пользующимся их услугами, проводить сезонные полевые работы в оптимальные сроки, а также добиваться уменьшения потерь при уборке урожая.

Считаю, что целесообразно рассмотреть возможность и экономическую эффективность закупок льносодержащих продуктов по госзаказу, ведь у наших соседей в Республике Беларусь активно используют продукцию из льна именно при госзакупках.

Большую конкуренцию льну составляет джут, который поставляется в Россию из Азии. Часто его качество оставляет желать лучшего, но стоимость заметно ниже. Для создания условий по развитию льноводства необходимо защищать отечественного товаропроизводителя и рассмотреть вопрос о возможном увеличении пошлины на ввоз джута, конечно, с учетом норм ВТО.

- Каким опытом может поделиться Смоленская область в отрасли развития льноводства?

- Природно-климатические условия Смоленской области наиболее благоприятны для возделывания льна-долгунца, и исторически эта отрасль во многом определяла социально-экономическое состояние региона. Во времена Советского Союза Смоленщина традиционно лидировала по производству льноволокна, за прошедшие шесть лет мы вернули эти позиции, став в последние годы первыми среди шести льносеющих регионов Центрального федерального округа и вторыми среди 18 льносеющих субъектов Российской Федерации.

Что касается господдержки, то с нынешнего года льносеющие хозяйства региона получают займы на льготных условиях для проведения сева льна - долгунца. Предоставленные займы могут быть направлены как на проведение сева льна-долгунца, так и на инвестиционные цели – для приобретения специализированной техники, необходимой для возделывания льна-долгунца. Микрозаймы предоставляются на срок до 3 лет. На проведение сева льна-долгунца займы предоставляются под процентную ставку 1% годовых и с отсрочкой первоначального платежа на 6 месяцев, на инвестиционные цели – 5% годовых под залог приобретаемой техники.

На сегодняшний день в области действует комплекс региональных мер поддержки сельхозтоваропроизводителей в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной льноуборочной техники и оборудования, необходимого для производства и первичной переработки льна-долгунца в размере до 40%, а также на приобретение элитных семян данной культуры.

Как я уже сказал выше, проблема с семенами должна решаться Федеральным агентством научных организаций - необходимо ускорить процесс создания селекционно-семеноводческих центров и активизировать работу с ведущими льносеющими регионами страны, используя их передовой опыт. Например, на территории Смоленской области на базе ООО «Извеково» - одного из крупнейших в стране предприятий по сортировке и очистке семян многолетних трав совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом льна уже реализуется проект создания селекционно-семеноводческого центра в области льноводства. Данный проект предусматривает полную автоматизацию всех процессов. Для этого предприятие уже закупило сушильное и сортировальное оборудование при поддержке администрации региона в виде компенсации 40% затрат в рамках реализации областной государственной программы по предоставлению субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям. Этот проект позволит не только повысить качество семенного материала и исключить человеческий фактор, но и успешно конкурировать с европейскими компаниями. Уже сейчас стоимость произведенных на ООО «Извеково» травосмесей на 70% меньше, чем стоимость подобной импортной продукции. В настоящее время для обеспечения мощностей по хранению и увеличению количества производимых семян требуется строительство хранилищ семян, и мы уже прорабатываем данный вопрос.

Стоит отметить, что с 2012 года в РФ работают три новых крупных предприятия по сортировке и очистке семян многолетних трав. Одно размещается в Смоленской, а два других – в Новосибирской и Липецкой областях.

Мощность импортного оборудования, установленного на производственных мощностях ООО «Извеково», расположенного в Новодугинском районе Смоленской области, – 2 тысячи тонн семян в год. Несмотря на это, завод в настоящее время работает лишь на 20% от своей полной мощности. Под урожай текущего года заготовлено 150 тонн семян, что на 18% больше, чем годом ранее.

«Извеково» сотрудничает с несколькими аграрными организациями Новодугинского, Смоленского, Угранского, Сафоновского и Починковского района Смоленской области. Сотрудничество с местными сельхозпроизводителями дает возможность в перспективе обеспечить предприятие сырьем местного производства. Также предприятие взаимодействует с научными организациями, что способствует выведению новых сортов сельскохозяйственных культур, отличающихся высокой продуктивностью. Возможности этого центра мы презентуем в ближайшее время на Всероссийском Дне льняного поля.

- Что это за «День поля»?

- Учитывая наши успехи в области льноводства, я предложил руководству министерства сельского хозяйства провести на Смоленщине Всероссийский День льняного поля – 2018. Мероприятие состоится 31 июля.

На открытой площадке развернется экспозиция всех самых современных агротехнологий, которая продемонстрирует передовые достижения сельскохозяйственной науки и производства в области льноводства.

В мероприятии примут участие Минсельхоз, Минпромторг, научные селекционные центры, семеноводческие хозяйства, филиалы федеральных структур в сфере растениеводства, образовательные учреждения высшего и среднего профиля, ведущие сельскохозяйственные организации и перерабатывающие предприятия, представители передовых компаний, занимающихся защитой растений, компаний по поставкам биопрепаратов, минеральных и органических удобрений, кредитные учреждения, микрофинансовые организации и страховые компании.

На специализированных площадках будут представлены новейшие достижения сельскохозяйственного машиностроения: комплексы машин на всех этапах производства льна-долгунца. В выставке примут участие более 50 компаний, которые представят свыше 100 образцов новой прогрессивной сельскохозяйственной техники.

Запланирована насыщенная деловая программа, включающая в себя проведение совещаний и отраслевых «круглых столов», а также практическую часть с осмотром сортовых посевов льна-долгунца и демонстрационного показа специализированной льноуборочной техники в работе.

Мы ожидаем, что в мероприятии примут участие более 500 профильных специалистов и приглашаем заинтересованные организации присоединиться ко Всероссийскому Дню льняного поля. Добро пожаловать в Смоленскую область!