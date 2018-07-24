Особенности выбора искусственного газона

Густая и сочная трава – неотъемлемый элемент красивого приусадебного участка. Если по каким-то причинам уход за натуральной травой вызывает сложности, то ее можно заменить искусственным газоном.

Выбирать его нужно в соответствии с поставленными целями с учетом следующих критериев: Для украшения двора можно ограничиться недорогим покрытием с блестящей, равномерно окрашенной, жесткой травой.

Если на искусственный газон будет возлагаться нагрузка, то он должен обладать выносливостью. Такие изделия имеют матовую, мягкую, неравномерно окрашенную траву, похожую на натуральную.

На неровном основании с ямками и кочками следует размесить искусственный газон с плотным ворсом.

Большое значение имеет безопасность и экологичность данных изделий. Она должна подтверждаться соответствующими сертификатами. Нужно потребовать у продавца предъявить документы, которые подтверждают стандарты качества искусственного газона.

Стоимость. Здесь надо избегать стремления сэкономить деньги на приобретении слишком дешевых изделий. Недорогой китайский газон может растрескаться и утратить привлекательность уже через год. Лучше выбрать высококачественную продукцию, которая по не может иметь низкую цену. Искусственный газон – дорогое удовольствие, однако все расходы окупаются продолжительным временем эксплуатации его службы. Кроме того, он имеет отличный внешний вид и лишен проплешин, ямок, бугорков. Искусственная трава имеет целый ряд преимуществ перед натуральной, включая следующие: Прочность, износоустойчивость. Даже если все члены семьи будут ходить по искусственной растительности по нескольку часов каждый день, она сохранит свой первоначальный вид.

Долговечность. Срок гарантии, даваемой производителями, составляет не менее десяти лет.

Искусственный газон сохраняет один и тот же цвет и внешний вид в течение круглого года.

Устойчивость к влиянию погодных факторов.

Пожарная безопасность.

Отсутствие необходимости в тщательном уходе.

Экономия на поливе.

Массажный эффект. Искусственная трава с жестким ворсом позволяет регулярно проводить массаж ступней. По ней приятно ходить босиком в любую погоду, поскольку под ногами нет ни грязи, ни веток, ни камней.

Легкость укладки, которую можно выполнить самостоятельно.

Возможность укладки на бетон или асфальт.

Естественный внешний вид, почти не отличающийся от вида живой травы.