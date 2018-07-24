Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 25.07.2018

Особенности выбора искусственного газона

«Expert Online» 2018

Густая и сочная трава – неотъемлемый элемент красивого приусадебного участка. Если по каким-то причинам уход за натуральной травой вызывает сложности, то ее можно заменить искусственным газоном.

Выбирать его нужно в соответствии с поставленными целями с учетом следующих критериев:

  • Для украшения двора можно ограничиться недорогим покрытием с блестящей, равномерно окрашенной, жесткой травой.
  • Если на искусственный газон будет возлагаться нагрузка, то он должен обладать выносливостью. Такие изделия имеют матовую, мягкую, неравномерно окрашенную траву, похожую на натуральную.
  • На неровном основании с ямками и кочками следует размесить искусственный газон с плотным ворсом.
  • Большое значение имеет безопасность и экологичность данных изделий. Она должна подтверждаться соответствующими сертификатами. Нужно потребовать у продавца предъявить документы, которые подтверждают стандарты качества искусственного газона.
  • Стоимость. Здесь надо избегать стремления сэкономить деньги на приобретении слишком дешевых изделий. Недорогой китайский газон может растрескаться и утратить привлекательность уже через год. Лучше выбрать высококачественную продукцию, которая по не может иметь низкую цену. Искусственный газон – дорогое удовольствие, однако все расходы окупаются продолжительным временем эксплуатации его службы. Кроме того, он имеет отличный внешний вид и лишен проплешин, ямок, бугорков.

Искусственная трава имеет целый ряд преимуществ перед натуральной, включая следующие:

  • Прочность, износоустойчивость. Даже если все члены семьи будут ходить по искусственной растительности по нескольку часов каждый день, она сохранит свой первоначальный вид.
  • Долговечность. Срок гарантии, даваемой производителями, составляет не менее десяти лет.
  • Искусственный газон сохраняет один и тот же цвет и внешний вид в течение круглого года.
  • Устойчивость к влиянию погодных факторов.
  • Пожарная безопасность.
  • Отсутствие необходимости в тщательном уходе.
  • Экономия на поливе.
  • Массажный эффект. Искусственная трава с жестким ворсом позволяет регулярно проводить массаж ступней. По ней приятно ходить босиком в любую погоду, поскольку под ногами нет ни грязи, ни веток, ни камней.
  • Легкость укладки, которую можно выполнить самостоятельно.
  • Возможность укладки на бетон или асфальт.
  • Естественный внешний вид, почти не отличающийся от вида живой травы.
Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон
    2. Рубль лишили последнего шанса
      Рубль лишили последнего шанса
    3. Неожиданное заявление Трампа обвалило доллар и акции США
      Неожиданное заявление Трампа обвалило доллар и акции США