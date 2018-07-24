Особенности выбора искусственного газона

Густая и сочная трава – неотъемлемый элемент красивого приусадебного участка. Если по каким-то причинам уход за натуральной травой вызывает сложности, то ее можно заменить искусственным газоном.
Выбирать его нужно в соответствии с поставленными целями с учетом следующих критериев:
- Для украшения двора можно ограничиться недорогим покрытием с блестящей, равномерно окрашенной, жесткой травой.
- Если на искусственный газон будет возлагаться нагрузка, то он должен обладать выносливостью. Такие изделия имеют матовую, мягкую, неравномерно окрашенную траву, похожую на натуральную.
- На неровном основании с ямками и кочками следует размесить искусственный газон с плотным ворсом.
- Большое значение имеет безопасность и экологичность данных изделий. Она должна подтверждаться соответствующими сертификатами. Нужно потребовать у продавца предъявить документы, которые подтверждают стандарты качества искусственного газона.
- Стоимость. Здесь надо избегать стремления сэкономить деньги на приобретении слишком дешевых изделий. Недорогой китайский газон может растрескаться и утратить привлекательность уже через год. Лучше выбрать высококачественную продукцию, которая по не может иметь низкую цену. Искусственный газон – дорогое удовольствие, однако все расходы окупаются продолжительным временем эксплуатации его службы. Кроме того, он имеет отличный внешний вид и лишен проплешин, ямок, бугорков.
Искусственная трава имеет целый ряд преимуществ перед натуральной, включая следующие:
- Прочность, износоустойчивость. Даже если все члены семьи будут ходить по искусственной растительности по нескольку часов каждый день, она сохранит свой первоначальный вид.
- Долговечность. Срок гарантии, даваемой производителями, составляет не менее десяти лет.
- Искусственный газон сохраняет один и тот же цвет и внешний вид в течение круглого года.
- Устойчивость к влиянию погодных факторов.
- Пожарная безопасность.
- Отсутствие необходимости в тщательном уходе.
- Экономия на поливе.
- Массажный эффект. Искусственная трава с жестким ворсом позволяет регулярно проводить массаж ступней. По ней приятно ходить босиком в любую погоду, поскольку под ногами нет ни грязи, ни веток, ни камней.
- Легкость укладки, которую можно выполнить самостоятельно.
- Возможность укладки на бетон или асфальт.
- Естественный внешний вид, почти не отличающийся от вида живой травы.