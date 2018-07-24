Преимущества окон ПВХ: в чем секрет качества

В настоящее время ПВХ-окна установлены во множестве домов. Существует несколько основных разновидностей этих изделий, отличающихся друг от друга качеством и эксплуатационными характеристиками.

Обычные окна из пластика на сегодняшний день считаются устаревшими: они не пользуются спросом, несмотря на сравнительно доступную стоимость. В основном их устанавливают застройщики в новостройках. Такие окна имеют целый ряд недостатков, в том числе:

Невысокая прочность.

Не очень долгий срок службы (десять-двадцать лет).

Низкая способность выдерживать воздействие внешних факторов.

Конструктивные ограничения в плане размера и формы окон.

Гораздо более высоким качеством обладают металлопластиковые окна, заказать которые в Сочи вы можете здесь. Они имеют такую же основу из пластика – ПВХ-профиль, – однако она армируется сплошной (то есть не имеющей отверстий и не прерывающейся) оцинкованной стальной полосой с трех сторон либо по всему контуру. Металлопластиковые окна имеют целый ряд преимуществ перед обычными пластиковыми аналогами. ПВХ-профили с армированными частями подходят для изготовления окон любой формы, они обладают высокой ударостойкостью, сопротивляемостью ветру и долговечностью. Срок их эксплуатации составляет не менее сорока лет. Кроме того, шумоизоляционные качества и энергоэффективность металлопластиковых окон выше по сравнению с пластиковыми аналогами, несмотря на то, что эти характеристики преимущественно определяются особенностями стеклопакета, а не профиля.

Не так давно производители начали предлагать новые пластиковые окна без армирующих деталей, созданные по самым современным технологиям. Они сделаны из композита высокой прочности на основе фиброволокна. Эти изделия не просто не уступают металлопластиковым окнам по своим свойствам, но и превосходят их по некоторым параметрам. Они обладают следующими преимуществами:

Легкость конструкции.

Возможность применения композитных профилей для производства окон разной конфигурации.

Высокая прочность и сопротивляемость нагрузкам.

Очень высокие показатели шумоизоляции и герметичности и т. п.

Что касается недостатков композитных окон, сделанных с использованием армированного фиброволокном профиля, то основной из них состоит в дороговизне. На текущий момент времени стоимость композитных окон гораздо больше стоимости металлопластиковых окон самого высокого качества.