Преимущества создания бесплатных сайтов

Многие начинающие компании, имеющие ограниченный бюджет, стараются на всем экономить, в том числе и на услугах веб-студий.

Они пытаются создать корпоративный сайт собственными силами, используя для этого специализированные бесплатные сервисы, такие как https://umi.ru/. И в этом есть определенный смысл, необходимо лишь понимать, какие плюсы и минусы несут в себе подобные ресурсы.

Преимущества бесплатных сайтов

Отсутствие финансовых вложений. Это, пожалуй, самый главный плюс бесплатных сервисов. За создание собственного ресурса не придется ничего платить, единственное вложение, которое потребуется сделать – это свободное время. Разнообразие шаблонов. Каждый сервис для создания бесплатных сайтов предлагает широкое разнообразие шаблонов, что позволяет подобрать максимально подходящий вариант для любой компании. Вам останется лишь вставить свой логотип и можно переходить к наполнению сайта. Скорость создания ресурса. Для создания всех необходимых разделов и редактирования текстов в шапке и подвале, потребуется несколько дней, а в некоторых случаях и несколько часов, по истечении которых, у вас уже будет готов собственный сайт. Бесплатное доменное имя. Домен третьего уровня будет присвоен вашему ресурсу абсолютно бесплатно. А при необходимости за некоторую сумму можно будет приобрести доменное имя второго уровня. Бесплатный хостинг. Воспользовавшись услугами сервисов предлагающих создание сайтов, вам не придется беспокоиться о месте под будущий ресурс, оно предоставляется на безоплатной основе.

Недостатки бесплатных сайтов

Отсутствие прав на ресурс. Все бесплатные сайты принадлежат исключительно сервису, при помощи которого они были созданы. Надоедливая реклама. Основной доход сервисов, предоставляющих услуги по созданию бесплатных сайтов – реклама. Что не исключает того, что на вашем ресурсе могут прокручиваться ролики конкурентов. Дорогостоящее продвижение. Поисковые системы отлично распознают бесплатные сайты и задвигают их на дальние позиции поиска, считая, что на них не может содержаться важная информация. Плата за дополнительный функционал. Функционал бесплатных ресурсов очень ограничен и если вы захотите его расширить, придется потратиться. Причем некоторые сервисы предлагают приобретение дополнительных возможностей по завышенной стоимости.

Как видите, создать посещаемый сайт бесплатно вполне реально, необходимо лишь рационально оценивать, предъявляемые ему требования.