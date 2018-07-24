Сенаторы США готовят новые санкции против РФ, в списке - «суверенный долг»

Американские сенаторы - республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес - объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по расширению санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Грэма.

В документе отмечается.. что сенаторы "привержены тому, чтобы конгресс сохранял активную роль в противостоянии российской агрессии". "Поэтому мы представим всеобъемлющий законопроект в ближайшие дни, чтобы удостовериться, что санкции в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA) вводятся", — сказали законодатели.

В документе поясняется, что законопроект предполагает, в частности, "усиление санкций против российского энергетического и финансового сектора", "усиление санкций против российских олигархов и предприятий с участием госкапитала", "санкции против суверенного долга РФ", "секторальные санкции против киберигроков в России", "создание Национального центра реагирования на российские угрозы", "необходимость одобрения сенатом выхода США из НАТО".

Между тем, сотрудник республиканской партии сообщил Bloomberg, что лидеры республиканской партии планируют действовать осторожно в отношении любых санкций против России, которые будут широкомасштабными и могут иметь непредвиденные последствия, особенно когда речь идет о рынках суверенного долга.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что России может вмешаться в выборы в Конгресс США в пользу демократов. Голосование состоится осенью 2018 года.