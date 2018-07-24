Большую часть территорий Японии и Южной Кореи ждет усиление убийственной жары. «Убийственной», к сожалению, в прямом смысле этого слова, потому что от очень высоких температур за прошлую неделю погибли уже несколько десятков человек.

Как сообщает агентство АР, в понедельник побит японский рекорд жары за все время метеорологических наблюдений: в городке Кумагая на северо-западе страны столбики термометров поднялись до 41,1°.

Еще хуже ситуация в Южной Корее. По информации агентства Yonhap, в стране установлен рекорд по утренним температурам – 23 июля в 6.45 утра в городе Гангнун был зафиксирован 31°. В столице Сеула утро было немного прохладнее - 29°.

Природа, похоже, рассердилась на Страну восходящего солнца. Убийственная жара пришла сразу после тропических ливней, которые спровоцировали оползни и унесли жизни более чем двухсот человек. В больницы с тепловыми ударами попали ок. 30 тыс. человек. Каждый день появляются сообщения о летальных исходах. Сейчас черный список состоит из 77 человек. По прогнозам синоптиков, температуры выше 35° в нескольких префектурах сохранятся еще две недели. Власти призывают население проводить как можно больше времени дома и не выходить без особой надобности на улицу, а также максимально использовать кондиционеры и меры безопасности, которые регулярно повторяют по радио и телевидению.



