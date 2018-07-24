Виды и особенности расчета НДС

НДС – это косвенный налог, уплата которого производится в бюджет государства всеми предпринимателями на каждом этапе производства товара или предоставления услуг.

И хотя по сути полная его оплата осуществляется конечным потребителем, сам налог в государственную казну поступает еще до того момента, как готовая продукция попадает на рынок.

Плательщики НДС в РФ

Согласно российского налогового законодательства НДС оплачивают все юрлица и ИП состоящие на налоговом учете. Но существуют случаи, в которых субъект хозяйствования может быть освобожден от его уплаты. Данные ситуации строго регламентированы отдельными статьями НК РФ. Причем список лиц, освобожденных от оплаты НДС, периодически корректируется.

Сегодня предусмотрено четыре вида операций, на которые происходит начисление НДС, это:

Импорт товаров. Монтажные и строительные работы, производимые для собственных нужд. Реализация продукции или услуг. Дарение товаров или безвозмездное предоставление услуг.

Виды косвенного налога

На сегодняшний день существует два вида НДС:

Входящий. Оплачивается предпринимателем при закупке товара. Исходящий. Оплачивает покупателем реализатору продукции или услуг.

Обе эти разновидности косвенного налога играют важную роль в формировании итоговой суммы, поступающей в государственный бюджет. Но следует помнить, что в целях предотвращения двойной оплаты НДС, входящий налог подлежит вычету от полностью рассчитанного исходящего косвенного налога.

Особенности расчета и учета НДС

Расчет НДС производится по определенной формуле, а его сумма напрямую зависит от налоговой процентной ставки. Сегодня в России существует три ее варианта – 0, 10 и 18%. Вы можете воспользоваться специализированным онлайн-сервисмо по расчету НДС nds-calculator.net. Размер процентной ставки определяется категорией товара и услуги, которая детально прописана в НК РФ.

Чтобы рассчитать размер НДС необходимо процентную ставку умножить на налоговую базу. Полученный результат будет равен сумме, которую налогоплательщик обязан внести в казну государства. Кроме того расчет НДС производится для того, чтобы понять, какая сумма должна быть добавлена к конечной стоимости товара. Ведь по факту налог на добавленную стоимость оплачивает конечный потребитель.

Учет косвенного налога производится непосредственно предпринимателем. Декларацию по оплате НДС он заполняет до 20 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Далее передает ее в налоговые органы для осуществления проверки.

Сотрудники налоговой инспекции сверяют правильность произведенных расчетов между всеми контрагентами, а также верность исчисления сумм. После чего принимается решение о проведении вычетов.