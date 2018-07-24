Как заявил RNS главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, решение ЦБ повысить на 1 п.п. нормативы обязательных резервов по займам банков в иностранной валюте ведет к росту их стоимости, снижению привлекательности привлечения средств в валюте для банков, и соответственно возможности банков по кредитованию российских компаний в валюте. Повышение ставок фонда обязательного резервирования (ФОР) добавит около 7 базисных пунктов к стоимости валютных вкладов для банков.

«Ставка, ФОР влияет не только на валютное привлечение, но и на кредитование. Повышение ставок ФОР увеличивает стоимость привлечения валютных вкладов, ведет к росту стоимости кредитов и снижению привлекательности привлечения средств в валюте для банков, и соответственно возможности банков по кредитованию российских компаний в валюте. Так что можно сказать, что повышение ставок ФОР направлено на ограничение именно валютного кредитовани», — заявил эксперт.

Как отметил Михаил Матовников, в течение длительного времени снижение ставок по валютным вкладам содействовало переводу значительной части сбережений в рубли. «Но из-за уменьшения разрыва между рублевыми и долларовыми ставками вследствие постепенного снижения ключевой ставки ЦБ и с учетом роста мировых ставок по долларам в результате повышения ставки ФРС возникают риски оттока валютных средств за границу. То есть цель дедолларизации начинает выполняться не за счет перехода в рубли, а за счет оттока валюты из банковской системы», — добавил он.

Повышение норматива резервирования по валютным обязательствам – ещё один шаг на пути «финансового импортозамещения», проводимого ЦБ, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Увеличение отчислений банков от валютных пассивов в фонд обязательного резервирования ЦБ делает менее выгодным привлечение средств на депозиты в валюте. Поднимается их себестоимость, а за ней следует и процент по валютным кредитам. Поэтому в перспективе будет происходить дальнейшее уменьшение доли депозитов и кредитов в валюте, то есть её роли в экономике, к чему и стремится регулятор.

Этот процесс уже достаточно заметен, добавляет эксперт. Удельный вес валютных депозитов и вкладов в банках сократился с 29% до 27,2 % на 1.06. 2018 г. по сравнению с той же датой годом ранее, по нашим расчётам на основании данных ЦБ РФ. Если взять отдельно физических лиц, доля валютных вкладов уменьшилась с 22,4% до 20,8% за тот же период.

При этом, уверен генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, ускорение темпов экономического роста не является главной задачей "дедолларизации". О каком вообще снижении влияния валюты на экономику может идти речь, когда само государство выступает в роли крупнейшего участника валютного рынка, фактически не выключая "валютный пылесос", ежемесячно скупает валютную ликвидность на миллиарды рублей в рамках интервенций, направленных на реализацию сверхдоходов от экспорта нефти. Только в этом году Казначейство планирует закупить валюты на 2,7 трлн рублей. Для понимания: на валютных счетах россиян сейчас всего 5,5 трлн рублей.

Стоит разобраться, а есть ли вообще проблема избытка валюты. К началу кризиса в экономике, рассказывает Александр Шустов, в первом полугодии 2015 года доля валютных активов и пассивов в банковском секторе оценивалась примерно в 40%, в первом полугодии 2018 - уже 30%. Доля валютных вкладов так же не показывала существенного роста за этот период во многом "благодаря" низким ставкам в пределах 1,5-2%, а по факту держать наличные доллары и евро под матрацем до недавнего времени было даже выгоднее, чем на счете в банке.

До недавнего времени, поскольку весной этого года, после очередного витка девальвации рубля в апреле, когда национальная валюта обесценилась почти на 10%, ставки по срочным валютным вкладам начали расти, но и сейчас не превышают 2,7%. Валютное кредитования, с учетом колоссальной волатильности на рынке в рознице и вовсе перестало существовать как таковое даже без запретов и ограничений со стороны государства.Однако стоит признать тот факт, что в целом популярность инвестиций в валюту и валютные депозиты своей популярности не растеряли, говорит аналитик. Сейчас по самым скромным оценкам ЦБ, до 35% сбережений населения хранится именно в валюте. И даже если учесть, что валютных вкладов открыто всего на 5 трлн рублей, рублевых - на сумму всего в 4 раза больше. По мере того, как вслед за ставкой рефинансирования ползет вниз доходность срочных рублевых вкладов, а риски очередной волны девальвации национальной валюты никуда не уходят, привлекательность валютных сбережений растет.

В свою очередь, заключает Александр Шустов, необходимо искать альтернативные пути повышения привлекательности рубля. "Дедолларизация" - это, конечно, не панацея, но, вполне вероятно, что она может способствовать решению этой задачи.