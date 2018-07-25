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Москва, 25.07.2018

Банковские карты без комиссии за годовое обслуживание

«Expert Online» 2018
  • Банковские карты без комиссии за годовое обслуживание
предоставлено пресс-службой

Выбираем карту: что нужно знать о комиссии за ежегодное обслуживание

Размер комиссии за ежегодное обслуживание — важный фактор, который нужно учесть, выбирая банковскую карту. Для дебетовой карты — это основной вид комиссионных платежей, который взимается банком с клиента за оказание услуг. А будущим держателям кредитных карт стоит оценить его в комплексе с другими платежами по карте, чтобы выбрать действительно выгодный для себя вариант.

Чем определяется размер комиссии

Обслуживая дебетовую или кредитную карту, банк-эмитент несет определенные расходы — от платы международным платежным системам, например Visa, UnionPay или MasterCard, за возможность выпускать кобрендинговые карточные продукты до компенсации стоимости работы call-центров, сети банкоматов, системы безопасности.

Как правило, чем выше размер ежегодной комиссии за годовое обслуживание, тем больше преимуществ вы получите. Таким образом, размер этого платежа зависит от статуса, от наличия или широты бонусных программ. При этом кобрендинговая карта банка обойдется в большую сумму, чем простая. А обслуживание кредитной карты, как правило, дороже, чем обслуживание дебетовой, эмитированной тем же банком.

Для кредитной карты может иметь значение сумма операций, которые держатель в среднем осуществляет за месяц. Если эта сумма превышает определенный порог, установленный банком, комиссия за ежегодное обслуживание может не взиматься.

Взаимовыгодно: бесплатные карты

Существуют и дебетовые, и кредитные банковские карты без комиссии за ежегодное обслуживание.

При этом обладателям таких карт тоже доступны привилегии, сервисы и услуги, в том числе кэшбэк, скидки у партнеров банка-эмитента, сниженная ставка по программам рассрочки, длительный льготный период для кредитных продуктов.

Нередко плата за обслуживание не взимается в первый год использования карты. Этот период позволяет оценить все преимущества банковского предложения и принять решение о закрытии счета или продолжении использования карты.

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