Раскрыты новые детали переговоров Путина и Трампа

В ходе переговоров в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали возможность проведения референдума в Донбассе. Об этом помощник президента Юрий Ушаков рассказал "Известиям".

По словам дипломата, Белый дом не отреагировал на предложение главы российского государства.

Ранее Ушаков сообщил, что американская сторона предложила провести новую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце 2018 года в Вашингтоне, но работа по ее подготовке пока не начиналась.

При этом, по его словам, встреча двух лидеров может состояться осенью этого года на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных площадках.