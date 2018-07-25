Гордеев рассказал, выполнила ли Россия задачу по импортозамещению

Алексей Гордеев – вице-премьер российского правительства – заявил, что наша страна практически выполнила задачу по импортозамещению продовольствия.

По его словам, России удалось насытить полки отечественными достаточно разнообразными продуктами питания, передаёт РИА Новости.

«Задача, если возвращаться опять к главной целевой установке национального проекта «импортозамещение», практически выполнена», – подчеркнул Гордеев, добавив, что теперь необходимо обеспечить совершенно другой качественный подход, который относится не только к продовольствию, но и ко всей цепочке агробизнеса.

Ранее сообщалось, что положительное сальдо внешней торговли РФ в мае 2018 года выросло почти в 2 раза, составив 15,151 млрд долл.