Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает возможность регистрировать новые автомобили без посещения ГИБДД.

Законопроект рассматривался в нижней палате парламента с 2011 года.

Согласно документу, покупателям новых автомобилей у официальных дилеров теперь не придется ехать в ГИБДД, чтобы поставить автомобиль на учет.

В подразделении ГИБДД будет назначаться только номер, а знаки владелец автомобиля сможет получить у изготовителя самостоятельно. Все фирмы включат в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС.

Кроме того, понятия государственного регистрационного знака (металлическая пластина, на которую наносятся символы) и государственного номера (сочетание букв и цифр) будут разделены.

В законопроекте при этом не осталось упоминания о возможности выбирать "красивые" сочетания букв и цифр номера, хотя в ранней версии документа она была.