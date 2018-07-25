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Москва, 25.07.2018

Госдеп обнародовал «Крымскую декларацию»

«Expert Online» 2018

Госдепартамент США опубликовал в среду декларацию о непризнании воссоединения Крыма и России. Документ, который официально и публично провозглашает политикой Вашингтона непризнание возвращения полуострова в состав Российской Федерации, опубликован за подписью госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом сообщает ТАСС. 

В документе отмечается, что, "подобно тому, как поступили в случае с "Декларацией Уэллеса", США подтверждают свою политику отказа признать притязания Кремля на суверенитет над территорией", которая, по утверждению Вашингтона, якобы "была захвачена силой в нарушение международного права".

Помпео имел в виду принятое в июле 1940 года американской стороной заявление, подписанное и. о. госсекретаря США Самнером Уэллесом. В этом документе Вашингтон отказался признавать вхождение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии.

"США призывают Россию уважать принципы, которых Москва, как она давно заявляет, придерживается", - заявил в документе шеф американской дипломатии.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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