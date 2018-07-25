В России готовят «паспортную амнистию»

Татьяна Москалькова - уполномоченный по правам человека - призвала провести в России "паспортную амнистию". Об этом она заявила в интервью РБК. Число «добропорядочных граждан», не имеющих гражданства, оценивается от нескольких десятков тысяч до миллиона.

Как пояснила Москалькова, речь идет о тех гражданах, у которых были аннулированы паспорта, полученные в нарушение установленного законом порядка, как правило, в 90-е годы.

"Ко мне по этому поводу приходили и сами люди, попавшие в эту ситуацию, и правозащитники. К сожалению, работа над реестром данных лиц не завершена и их точное число пока не известно», - сказала омбудсмен.

В ФМС называют цифру 20 тысяч, однако, согласно последней переписи населения, граждан без паспорта в России - 1 миллион, отметила омбудсмен.