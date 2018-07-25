«Шоу для избирателей»: Москва ответила на странное заявление Трампа

В Москве прокомментировали странное заявление Дональда Трампа о «российском вмешательстве» в предстоящие американские выборы.

В частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что всё это можно отнести к продолжению внутриполитической борьбы в США — как между республиканцами и демократами, так и между действующим президентом с одной стороны и существенным большинством американских элит — с другой, передаёт RT.

Кроме того, российский сенатор убеждён, что по мере приближения к ноябрьским выборам высказывания подобного рода будут звучать всё чаще.

«Это начинающееся обострение в преддверии ноябрьских выборов. В данном случае наша страна — это как в теннисе тренировочная стенка, о которую отрабатывают удары мячиком, это не имеет отношения к Москве. На этом пути мы ещё увидим, к сожалению, очень много подобного рода высказываний, в этом случае будет так или иначе затрагиваться тема России», — подчеркнул он.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что высказывания Трампа – «шоу для избирателей».

«Даже в случае прихода к власти Демократической партии отношения между Москвой и Вашингтоном не изменятся, – отметил он. – Мы можем наблюдать, анализировать, вступать в дискуссии – конечно, нам было бы интересно, чтобы к власти в США приходили здравые силы, ориентированные на сотрудничество, а не на конфронтацию, – но никоим образом повлиять на это, кроме как высказать своё мнение, мы не можем», – резюмировал парламентарий.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter написал, что, по его мнению, Россия будет «проталкивать демократов на выборах».

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет сильно стараться, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был более жёстким к России, чем я, они будут проталкивать демократов на выборах. Они определённо не хотят Трампа!», — отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что после этого заявления Трампа вечером 24 июля курс рубля обвалился. В частности, доллар подорожал после его слов сразу на 70 копеек - до 63,42 рубля, евро также подскочил до отметки 73,99 рубля. (+71 копеек). До новостей из США рубль во вторник умеренно укреплялся к доллару и евро.