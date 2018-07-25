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Москва, 25.07.2018

Стали известны возможности новейшего подводного беспилотника «Посейдон»

«Expert Online» 2018

Российский подводный беспилотник «Посейдон» является крупнейшей торпедой, когда-либо разработанной в мире.

Новейшее оружие России также имеет название «Статус-6» и «Kanyon». При этом его размеры — более 19 метров в длину и почти два метра в ширину, пишет издание Popular Mechanics со ссылкой на книгу «Подводные лодки мира: руководство по распознаванию скрытых берегов».

Отмечается, что согласно прежним отчётам, новейшее оружие располагает мощностью 100 мегатонн. Тем не менее, Саттон в своей книге пишет о мощности, равной всего двум мегатоннам. Но даже такая сила способна полностью стереть с лица земли крупные мегаполисы.

Кроме того, атомная беспилотная подлодка предназначена для пересечения целых океанов, прежде чем запустить детонирование боеголовки у берегов противников.

Также подчёркивается, что следы разработки «Посейдона» можно проследить до 2008 года, когда российский военно-морской флот (ВМФ) взял на вооружение уникальную подводную лодку «Саров».

Помимо этого, в материале говорится, что новейший подводный беспилотник России может развивать скорость до 70 узлов в час (128 км в час на суше). Эта скорость превосходит американские подлодки с ядерным реактором и противокорабельные самонаводящиеся торпеды США.

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