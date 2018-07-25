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Москва, 25.07.2018

Украина призвала к полной блокаде Крыма

«Expert Online» 2018

Гюндуз Мамедов – глава прокуратуры так называемой Автономной республики Крым – заявил, что Украина должна ввести наказания для иностранных лиц и компаний, которые принимают участие в мероприятиях, проходящих на территории полуострова.

По словам чиновника, сейчас подобные «нарушения» законодательства «незалежной» только фиксируются, но никаких конкретных мер власти страны не предпринимают, передаёт РИА Новости.

При этом он призвал привлекать к уголовной ответственности владельцев морских судов и самолётов, прибывающих в Крым. Чиновник также отметил, что полностью поддерживает президента Украины Петра Порошенко в стремлении сделать Крым «неподъёмным» для России.

«Когда перестанут ходить суда, летать самолёты и ездить иностранные гастролеры — это непременно ускорит этот процесс», — резюмировал Мамедов.

Наша справка

Прокуратура Автономной республики Крым — структура, сохранившаяся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения полуострова с Россией. Штаб-квартира ведомства находится в Киеве.

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