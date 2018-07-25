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Москва, 25.07.2018

В Германии началась укладка труб для «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018

Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает DW.

Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе. На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании.

Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

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