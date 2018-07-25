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Москва, 25.07.2018

В Италии арестован бывший российский сенатор

«Expert Online» 2018

Дмитрий Кривицкий – экс-член Совета Федерации – арестован в Италии по запросу российских властей.

По словам его адвоката Мауро Анетрини, бывший сенатор арестован за преступления, совершенные на территории России, передаёт РИА Новости.

Согласно предварительной информации, Кривицкий арестован в городе Кортина-д’Ампеццо, и завтра в Венеции состоится первое слушание по его делу. При этом адвокат подчеркнул, что его клиент находится в Италии на законных основаниях, а процесс будет касаться его экстрадиции в Россию.

Ранее стало известно, что в конце марта 2018 года полиция Новгородской области объявила о розыске бывшего сенатора от региона Дмитрия Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в размере 15 млн рублей.
По данным Новгородского районного суда, тогда же было вынесено постановление о заочном аресте Кривицкого.

Наша справка

Дмитрий Кривицкий представляв Новгородскую область в Совете Федерации с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года. 

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